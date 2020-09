Essilorluxottica : et Facebook annoncent un partenariat dans les lunettes intelligentes

Facebook et Essilorluxottica ont annoncé mercredi un partenariat dans les lunettes intelligentes.

"Ce partenariat combinera les applications et technologies de Facebook avec le leadership et les marques emblématiques de Luxottica et l'expertise d'Essilor dans les verres de lunettes pour aider les consommateurs à être mieux connectés avec leurs amis et leur famille", disent les deux groupes dans un communiqué.

"Ce premier produit commun sera commercialisé sous la marque Ray-Ban, la marque de lunettes la plus populaire au monde. Son lancement est prévu pour 2021", précisent-ils.

(Jean-Philippe Lefief)