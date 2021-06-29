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Essilorluxottica : approuve la finalisation de l'acquisition de Grandvision

29/06/2021 | 19:11
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29 juin (Reuters) - Essilorluxottica SA annonce mardi dans un communiqué:

* SA DÉCISION DE CONCLURE L'ACQUISITION DE GRANDVISION LE 1ER JUILLET 2021 CONFORMÉMENT AUX TERMES ET CONDITIONS DES ACCORDS SIGNÉS LE 30 JUILLET 2019.

* QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LA FINALISATION DE L'ACQUISITION DE LA PARTICIPATION DE 76,72% DE HAL DANS GRANDVISION

* SA DÉCISION DE PROCÉDER À L'ACQUISITION DE LA PARTICIPATION DE 76,72 % DE HAL DANS GRANDVISION AU PRIX DE 28,42 EUROS PAR ACTION, CONFORMÉMENT À L'ACCORD CONCLU LE 30 JUILLET 2019. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Paris)


© Reuters 2021
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Varia.DernierVar. 1janv
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CA 2021 17 599 M 20 953 M -
Résultat net 2021 1 507 M 1 794 M -
Dette nette 2021 2 444 M 2 909 M -
PER 2021 42,9x
Rendement 2021 1,41%
Capitalisation 68 108 M 81 091 M -
VE / CA 2021 4,01x
VE / CA 2022 3,65x
Nbr Employés 109 910
Flottant 63,8%
Graphique ESSILORLUXOTTICA
Durée : Période :
EssilorLuxottica : Graphique analyse technique EssilorLuxottica | Zone bourse
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Tendances analyse technique ESSILORLUXOTTICA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
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Dernier Cours de Cloture 154,60 €
Objectif de cours Moyen 150,05 €
Ecart / Objectif Moyen -2,94%
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Dirigeants et Administrateurs
Francesco Milleri Chief Executive Officer & Non-Independent Director
Stefano Grassi Co-Chief Financial Officer
David Wielemans Co-Chief Financial Officer
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Jean Carrier-Guillomet Co-Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ESSILORLUXOTTICA21.21%81 827
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE30.67%405 380
HERMÈS INTERNATIONAL38.87%153 292
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA41.11%70 606
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED54.35%62 660
LULULEMON ATHLETICA INC.4.53%47 336