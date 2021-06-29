Essilorluxottica : approuve la finalisation de l'acquisition de Grandvision

29 juin (Reuters) - Essilorluxottica SA annonce
mardi dans un communiqué:
* SA DÉCISION DE CONCLURE L'ACQUISITION DE GRANDVISION LE
1ER
JUILLET 2021 CONFORMÉMENT AUX TERMES ET CONDITIONS DES ACCORDS
SIGNÉS LE 30 JUILLET 2019.
* QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LA FINALISATION
DE
L'ACQUISITION DE LA PARTICIPATION DE 76,72% DE HAL DANS
GRANDVISION
* SA DÉCISION DE PROCÉDER À L'ACQUISITION DE LA
PARTICIPATION DE
76,72 % DE HAL DANS GRANDVISION AU PRIX DE 28,42 EUROS PAR
ACTION, CONFORMÉMENT À L'ACCORD CONCLU LE 30 JUILLET 2019.
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(Bureau de Paris)