Eyes on World Sight : la Chine reconnue pour ses efforts en faveur de la santé visuelle des enfants

En Chine, près de 26 millions d'enfants vivant dans des régions reculées et souffrant de troubles visuels n'ont pas accès à des soins en temps opportun, en raison du manque de professionnels dûment formés et d'une sensibilisation insuffisante auprès des parents. En tant qu'organisme philanthropique ayant pour vocation d'améliorer la vision des individus avec le soutien d'EssilorLuxottica, Essilor Vision Foundation (EVF) a lancé en 2015 un projet de prévention et de contrôle de la myopie intitulé « Seeing the Colorful Childhood ». Ce programme est destiné à offrir aux jeunes vivant dans des zones rurales tout un éventail de prestations de santé visuelle, notamment des contenus informatifs, des examens de la vue et des prescriptions pour des lunettes gratuites, afin qu'ils puissent bénéficier des avantages d'une bonne vision.

À l'heure actuelle, le projet « Seeing the Colorful Childhood » a été déployé dans 27 provinces, municipalités et régions autonomes de Chine. Plus de 1 500 conférences sur la santé visuelle ont été organisées auprès des élèves, parents et enseignants, près de 2,6 millions d'enfants et d'adolescents ont bénéficié d'examens de la vue et plus de 200 000 élèves dans le besoin ont pu être équipés de lunettes grâce à des dons. En 2021, le programme a touché 82 000 élèves et amélioré la vision de 28 000 élèves dans 109 établissements scolaires. À l'occasion de la journée caritative « 99 Giving Day » - l'événement phare annuel organisé par la Tencent Foundation, Essilor Vision Foundation et Nova Vision ont annoncé un partenariat sur trois ans et collaboré avec Ai You Foundation pour mettre en place un canal de dons publics sur la plateforme Tencent. 100 000 enfants vivant dans des zones rurales devraient bénéficier de ce partenariat au cours des trois prochaines années.