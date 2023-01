JPMorgan doit faire face à un procès intenté par le fabricant de Ray-Ban pour un cybertheft de 272 millions de dollars

Le juge de district américain Lewis Liman a décidé mercredi qu'une unité thaïlandaise d'EssilorLuxottica SA peut tenter de prouver que JPMorgan a violé une loi new-yorkaise régissant les contrats commerciaux et exigeant le remboursement des ordres de paiement non autorisés.

Essilor a déclaré que les signes avant-coureurs de la fraude comprenaient des transferts effectués dans des montants en dollars entiers et par l'intermédiaire de petites banques vers des entités inconnues associées au café, aux meubles et aux soins capillaires plutôt qu'à l'industrie optique.

La société, basée dans la banlieue parisienne de Charenton-le-Pont, a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de récupérer 100 millions de dollars des transferts, qui ont été effectués au quatrième trimestre de 2019. Son action en justice vise à obtenir des dommages et intérêts non spécifiés.

Dans une décision de 39 pages, Liman a rejeté l'affirmation de JPMorgan selon laquelle l'unité d'Essilor avait "autorisé" les transferts, car la banque avait reçu deux approbations pour chaque transfert et avait donc suivi les procédures de sécurité requises.

Le juge a également rejeté une plainte pour rupture de contrat, mais a déclaré qu'Essilor peut essayer de la relancer, et a rejeté une plainte pour négligence parce que JPMorgan n'avait aucune obligation, en dehors de sa convention de compte, de surveiller et d'empêcher les découverts.

JPMorgan a refusé de commenter jeudi. Essilor et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'affaire est Essilor International SAS et al v. JPMorgan Chase Bank NA, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-03361.