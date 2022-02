Leonardo : la plateforme de formation qui révolutionne notre façon d'apprendre dans le domaine de la santé visuelle

Leonardo est une nouvelle plateforme de formation innovante qui s'adresse à l'industrie de la santé visuelle. Employés, clients, directeurs de magasin, personnel... tous les acteurs du secteur de la santé visuelle peuvent se former sur une seule et même plateforme qui propose des contenus choisis par des experts d'Essilor et de Luxottica et personnalisables en fonction de leurs profils. La mission de Leonardo est véhiculée dans sa signature même, « Science for a New Vision » (la science au service d'une nouvelle vision), qui souligne à quel point la connaissance et l'innovation sont les piliers de chaque lancement produit de santé visuelle et de leur contenu pédagogique.

Investissement majeur d'EssilorLuxottica au bénéfice de ses collaborateurs et de ses clients, Leonardo propose une expérience intuitive et ergonomique, quel que soit l'appareil de connexion, et ce n'importe où, n'importe quand. Devenant de jour en jour plus intelligente, la plateforme Leonardo est capable d'adapter l'expérience de formation aux intérêts et aux besoins de chacun. La plateforme recommande des contenus, propose les modules de formation les plus suivis par les professionnels de la vue et les salariés dans une section « trending now » (tendances actuelles), suit les favoris et met en avant les compétences dont les salariés pourraient avoir besoin dans un magasin d'optique.

Les contenus sélectionnés par les experts de l'industrie couvrent le développement produit, les technologies de verres ou encore la gestion des magasins, avec au total 5 760 heures de vidéo, des cours interactifs, des podcasts et des classes virtuelles, le tout traduit dans plus de 15 langues.

Le changement de nos modes de vie a engendré une nouvelle demande et de nouveaux comportements en matière de santé visuelle, faisant de la formation l'un des principaux piliers de la stratégie de contenus de Leonardo. Les utilisateurs auront accès aux dernières connaissances à la fois en matière de besoins visuels des patients mais aussi de santé visuelle, de pratique clinique et d'innovations produits. Ils auront ainsi la possibilité de suivre des cours animés par des professionnels sur AVA (Advanced Vision Accuracy), Varilux, Crizal, Eyezen et Transitions qui leur permettront de connaître l'histoire des marques, les innovations technologiques qui se cachent derrière chaque produit ainsi que les bénéfices porteurs associés. L'offre de formation sera en outre alimentée régulièrement par des événements et des cours en direct dispensés par des experts d'EssilorLuxottica et des spécialistes reconnus de la myopie, de la presbytie, de la gestion de la lumière et de la réfraction.

Leonardo recense également tous les nouveaux articles de Points de vue, la revue internationale d'optique ophtalmique qui commente l'actualité de la santé visuelle, des sciences de la vision, des pratiques cliniques et des verres ophtalmiques avec un œil d'expert. Créée en 1979, cette revue est lue par plus de 150 000 professionnels de la vue et étudiants dans le monde.

L'une des plus importantes sections de Leonardo est consacrée aux marques d'EssilorLuxottica, avec un répertoire de plus de 750 modules, dont 290 sont dédiés aux collections, qui mettent notamment en avant les principales histoires et avantages des produits, les caractéristiques techniques ainsi que les arguments de vente des dernières collections. Dans certaines sections du catalogue, Leonardo oriente les utilisateurs tout au long du parcours client et explore les techniques de vente pour offrir aux professionnels de la vue une expérience complète et leur fournir un service hors pair. La plateforme les aide également à mieux gérer un magasin d'optique et à leur fournir des connaissances pour les accompagner dans leur transition numérique.

Leonardo sera désormais le portail de formation unique des clients d'EssilorLuxottica. Il remplacera l'université Essilor, l'université Luxottica ainsi que les autres plateformes de formation d'Essilor et aura pour mission de contribuer au développement de l'industrie par la formation et l'apprentissage.

Toute expérience d'apprentissage se doit d'être dynamique. Leonardo aura vocation à se renouveler sans cesse, afin de répondre aux besoins de ses utilisateurs et de s'adapter aux évolutions technologiques, assurant des mises à jour permanentes. Bientôt, la plateforme offrira davantage de cours et proposera de nouvelles fonctionnalités, comme des modules d'apprentissage par le jeu (gamification) ou via les réseaux sociaux (social learning), mais aussi prochainement des événements et des discussions autour de thématiques médicales et cliniques.