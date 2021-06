Oliver Peoples Takumi : transformer l'essentiel en sublime

Pour devenir un Takumi, l'artisan doit avoir atteint l'excellence dans son métier par des dizaines d'années de dévouement ainsi que par une conscience professionnelle rigoureuse. La philosophie du Takumi, en effet, ne se limite pas seulement à atteindre la suprématie technique : c'est avant tout une obligation, à la fois spirituelle et sociale, de ne négliger aucun détail, coûte que coûte.

C'est cette rare obsession pour l'excellence artisanale qui a poussé les fondateurs d'Oliver Peoples à collaborer, dès la création de la marque, en 1987, avec les maîtres de la lunetterie japonaise. Ce lien indissociable avec l'artisanat japonais, existant désormais depuis plusieurs décennies, arrive aujourd'hui à son apogée avec Oliver Peoples Takumi, la dernière collection capsule en titane signée Oliver Peoples.

Dessinée à Los Angeles et fabriquée à Fukui, au Japon, la collection Oliver Peoples Takumi - qui comporte deux modèles de lunettes, l'un solaire et l'autre solaire à clip - accorde avec élégance le goût et l'adresse de l'artisanat japonais avec l'héritage de la marque, dans le but de créer une véritable œuvre d'art indémodable.

Tous les modèles présentent un filigrane personnalisé, intégré avec maestria dans le titane : la preuve que, dans l'audace de chaque détail, la beauté peut fuir au besoin d'être ordinaire. Le design célèbre le minimalisme de la philosophie japonaise décliné selon la tradition Oliver Peoples. Alors que la délicate fantaisie géométrique de cercles et triangles qui décore la monture et le clip Takumi 1 faisait déjà partie des archives Oliver Peoples, les modernes montures Takumi 2 et Takumi 3 se distinguent par une barre supérieure en titane visiblement plus épaisse, inspirée de l'architecture japonaise. Les embouts cylindriques lestés et les plaquettes réglables, disponibles en écaille de tortue et dans des coloris unis, améliorent la forme de la monture et rendent le port des lunettes plus agréable sur le visage, sans toutefois renoncer à l'élégance de l'ensemble. Les plaquettes s'intègrent parfaitement aux lunettes, et elles se marient très bien avec le titane de la monture.

Chaque ciselure a tout un monde à raconter. Pour les couleurs des montures en titane de la collection Takumi, la marque Oliver Peoples s'est tournée vers le passé. Les coloris chauds et froids - étain, argent brossé, or brossé et or antique - s'unissent harmonieusement avec l'écaille de tortue pour arriver au maximum du luxe et de l'élégance. Les montures sont équipées de verres sur mesure dans des couleurs vintage présentant divers degrés de saturation. Pour choisir la tonalité et la densité des verres correspondants, chaque élément - des plaquettes nasales en acétate au cerclage en métal - a été attentivement pris en compte.

Des montures au packaging personnalisé, la collection Takumi incarne concrètement certains des plus grands idéaux de l'artisanat japonais et de l'héritage d'Oliver Peoples en termes de design. La marque privilégie l'artisanat à la production de masse, et chaque choix, aussi infime et imperceptible puisse-t-il paraître, se base sur une démarche précise et affirme le travail du Takumi sur chaque modèle.

Nous retrouvons cet extraordinaire souci du détail dans le petit symbole Kanji imprimé sur le devant de la boîte en papier de riz qui accueille chaque monture. Conçu tout spécialement pour la collection par un maître de la calligraphie japonaise, ce symbole, qui signifie Takumi, a connu plusieurs versions. Chaque ligne, chaque courbe, chaque tracé à l'encre noire : la moindre petite partie du symbole a été peaufinée jusqu'à atteindre la perfection. Il est parfait dans son intégralité et incontestablement complet. Tout comme la collection Oliver Peoples Takumi.