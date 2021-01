Ray-Ban Authentic : l'« alliance parfaite » par EssilorLuxottica

Depuis son lancement fructueux sur le marché italien l'été dernier, l'« alliance parfaite » entre le style légendaire de Ray-Ban et l'expertise d'Essilor dans le domaine de la vision a d'ores et déjà montré son potentiel. Des débuts prometteurs, qui prouvent que l'association d'Essilor et de Luxottica et l'optimisation de leurs expertises complémentaires, tous métiers confondus, sont un gage de valeur ajoutée, aussi bien pour les consommateurs que pour les professionnels de la vue à travers le monde.

Cette première offre conjointe EssilorLuxottica est le fruit de plusieurs mois de collaboration, qui ont permis de mettre à profit les ressources des deux entreprises afin de diversifier l'offre de verres unifocaux et d'enrichir la catégorie des verres solaires de prescription. L'objectif étant de répondre au mieux aux besoins des consommateurs, « en aidant chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie ». Avec des montures et des verres conçus et fabriqués ensemble selon les normes de qualité les plus exigeantes, l'offre de Ray-Ban Authentic est donc « complète ». Les verres légers d'Essilor ont été adaptés pour correspondre parfaitement à la forme et à la courbure de la monture Ray-Ban afin de tirer le meilleur parti de technologies optiques avancées. Une véritable révolution rendue possible par la combinaison d'Essilor et de Luxottica.

Les verres de prescription étant devenus un accessoire de mode important, Ray-Ban Authentic propose une sélection de plus de 1 400 combinaisons de verres et de montures. Avec le vaste choix de styles, de couleurs et de verres proposés (clairs, anti-lumière bleue, photochromiques Transitions Light Intelligent, solaires), les possibilités sont infinies. Les consommateurs sont ainsi libres de créer des lunettes à leur image en laissant parler leur imagination.

Une gamme enrichie, appelée « Ray-Ban Authentic - Essilor Edition Spéciale », est également disponible dans une sélection de points de vente chez les professionnels de la vue indépendants. Les produits de cette édition spéciale sont équipés de verres provenant de marques haut de gamme parmi les plus reconnues et innovantes d'Essilor, telles que Varilux, Eyezen et Crizal.

Après un premier lancement fructueux en Italie en 2020, cette nouvelle année marque une étape importante pour l'offre Ray-Ban Authentic avec la récente commercialisation sur le marché américain. L'expansion devrait se poursuivre au Canada et en Europe très prochainement.