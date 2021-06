EssilorLuxottica : contrat renouvelé avec Tony Burch

EssilorLuxottica fait part du renouvellement du contrat de licence exclusif pour le développement, la production et la distribution mondiale de lunettes de soleil et de montures de prescription sous la marque de luxe Tory Burch.



Ce renouvellement pour dix ans prendra fin le 31 décembre 2030, selon les conditions prévues au contrat. Fondée en 2004 à New York, Tory Burch couvre le prêt-à-porter, les sacs à main, les chaussures, les accessoires, les bijoux, la maison et la beauté.



