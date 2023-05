Le suédois Essity lance la vente de sa participation majoritaire dans Vinda à Hong Kong - sources

Bank of America, le conseiller d'Essity pour la vente, a envoyé des informations à des acheteurs potentiels, dont un certain nombre de fonds d'investissement privés, ont déclaré l'une des sources et une troisième personne ayant connaissance de l'affaire.

La participation valait 1,7 milliard de dollars à la clôture de mardi.

Les offres non contraignantes du premier tour sont attendues pour la fin du mois de juin, a précisé l'une des sources.

Les parties intéressées examinent les structures potentielles de l'opération et une proposition pour les 52 % d'Essity pourrait déclencher un rachat de l'ensemble de la société, ont déclaré les sources, tout en ajoutant que les discussions n'en sont qu'à un stade très précoce.

Le fabricant suédois de produits d'hygiène a déclaré le mois dernier qu'il avait entamé une révision stratégique de sa participation dans Vinda, car il souhaite réduire la part de sa division de papier hygiénique dans les ventes du groupe.

Un porte-parole d'Essity a déclaré que l'entreprise n'en était qu'aux premières étapes de l'examen et qu'elle n'avait rien à ajouter pour l'instant. Il a refusé de commenter ce qu'il a appelé des "rumeurs de marché".

Vinda n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Elle a déclaré samedi qu'elle n'avait reçu aucune information sur l'examen stratégique d'Essity, en réponse aux rapports des médias selon lesquels Fu An International Co Ltd, le deuxième plus grand actionnaire de Vinda avec une participation de 21 %, cherchait à acheter la participation d'Essity.

Toutes les sources ont refusé d'être identifiées, les informations étant confidentielles. Bank of America s'est refusée à tout commentaire.

Fondée en 1985, Vinda est spécialisée dans les mouchoirs en papier, les serviettes hygiéniques et les couches pour adultes et pour bébés.

Elle possède 8 marques et 13 sites de production, dont 10 en Chine continentale, selon le site web de l'entreprise.

En 2022, Vinda représentait 16 % du chiffre d'affaires de 156 milliards de couronnes suédoises (15,2 milliards de dollars) d'Essity, tandis que son activité de mouchoirs en papier sous marque de distributeur en Europe en représentait 6 %.