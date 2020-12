Esso F : Raffinerie Esso de Fos-sur-Mer

Chiffres clés 2019 300 ha Superficie du site 300 Collaborateurs + 300 entreprises intervenantes ≈7 millions de tonnes Capacité de raffinage de produits pétroliers 700 milliers de m3 Capacité de stockage du brut 1,1 million de m3 Capacité de stockage de produits finis

• Moyens logistiques : la connexion directe entre la raffinerie et le port pour la réception de bruts et les sorties produits, les facilités de chargement (pipelines/trains/bateaux/camions), et les connexions au dépôt pétrolier de Fos.

La raffinerie Esso a été le premier établissement industriel à s'installer sur le site de Fos-sur-Mer en 1965. Malgré sa taille moyenne, sa flexibilité et sa réactivité lui permettent de saisir les bonnes opportunités et d'asseoir sa compétitivité. Elle est une référence de fiabilité et ne cesse d'améliorer son efficacité énergétique.

De nombreux atouts

• Moyens techniques : la flexibilité de son « ardoise de brut » (origines variées des pétroles bruts traités), sa capacité de désulfuration des distillats, la production de propylène et le soutage en direct de la raffinerie vers les bateaux.

Une raffinerie de référence

La raffinerie de Fos-sur-Mer est un site de référence en termes de flexibilité et de gestion de l'énergie. Avec plus de 10 % de la capacité de française de raffinage et une production majoritairement vendue sur le marché local, Fos-sur-Mer s'impose comme une raffinerie clé de la zone méditerranée.

Fos-sur-Mer a obtenu en 2019 la certification ISO 50001.

Elle atteste l'engagement de la société en matière d'amélioration continue de sa gestion de l'énergie et consacre les actions entreprises depuis des années.

Une raffinerie qui évolue

Le site continue d'ajuster son outil industriel pour adapter sa production à la demande du marché (carburant bas soufre pour la marine) et anticiper les changements réglementaires, tout en assurant sa compétitivité. Pour cela, il travaille constamment pour raffiner de nouveaux pétroles bruts difficiles à traiter, pour améliorer son efficacité énergétique et pour minimiser les coûts de production des carburants et les coûts logistiques, en particulier sur le transport maritime.

Des produits plus respectueux de l'environnement

La raffinerie commercialise depuis 2019 le nouveau carburant EMF.5™, plus respectueux de l'environnement, à ses clients du transport maritime.

Ils peuvent ainsi respecter les nouvelles réglementations avec une teneur en soufre dans la tolérance maximum de 0,5 %, ce nouveau carburant permet à nos client de respecter la nouvelle réglementation de l'Organisation Maritime internationale (OMI) au 1er janvier 2020.

La raffinerie Esso de Fos-sur-Mer plus de 50 ans d'histoire

Démarrage du projet "Auto Oil II" avec le démarrage d'une nouvelle unité de désulfuration d'essence craquée : le SCANfiner.

Tour de distillation sous vide plus efficace et moins consommatrice d'énergie.

Modification du point de coupe de la tour sous vide et changement du réacteur du kerofiner.

Mise en service du nouveau pipeline d'alimentation en oxygène de 2,5 km pour 2013limiter les émissions de monoxyde de carbone (CO).

Engagement RSE

73 millions € investis dans le grand arrêt pour maintenance planifiée et dans les projets associés : intégration thermique du naphta hydrofiner 2016 & et remplacement du réacteur et du 2017régénérateur du craqueur catalytique.

Obtention de la certification ISO 50001.

2004

2011

2019

2007

2002

2005

Reconfiguration de l'intégration thermique entre les deux unités principales, début d'un vaste programme d'économies d'énergie.

Premier grand arrêt planifié, inspection métal complète du site.

Projet ADO 10 afin d'augmenter la production

2008 de gazole en assurant la totalité de la production à moins de 10 ppm de soufre.

2012

2015

Mise en service d'un nouveau pipeline de LPG (butane/propane) qui lie le site à la caverne de gaz de Lavera. La longueur de ce gazoduc a été doublée afin de l'éloigner des habitations.

Modification du point de coupe de la tour sous vide et changement du réacteur du kerofiner.

Mise en place d'un deuxième toit géodésique2018 sur un bac de stockage de carburants pour réduire encore les émissions dans l'air.

Commercialisation du nouveau carburant

2020 EMF.5™, plus respectueux de l'environnement,

aux clients du transport maritime.

