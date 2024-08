Filiale du groupe ExxonMobil Corporation, Esso S.A.F. est spécialisé dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers. A fin 2023, le groupe dispose de près de 800 stations-service (enseignes Esso et Esso Express) et de 2 raffineries implantées en France. 85% du CA est réalisé en France.