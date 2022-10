France/Carburants-Borne évoque des réquisitions lundi en cas de tensions

(Actualisé avec données du ministère de la Transition énergétique)

PARIS, 16 octobre (Reuters) - Elisabeth Borne a annoncé dimanche que le gouvernement français procéderait à de nouvelles réquisitions lundi si la situation demeure "très tendue" dans les stations-service du pays.

Invitée du journal télévisé de 20 heures de TF1, la Première ministre française a indiqué que près de 30% des stations-service en métropole connaissaient des difficultés d'approvisionnement pour au moins un type de carburant en raison d'une grève dans les raffineries de TotalEnergies et d'Esso, filiale d'ExxonMobil.

"Nous avons pris nos responsabilités avec des réquisitions en Normandie, dans les Hauts de France (...) et s'il y a des situations très tendues demain (lundi) nous procéderons à des réquisitions", a-t-elle déclaré.

D'après les données communiquées dimanche soir par le ministère de la Transition énergétique, 30,1% des stations-service sont en difficulté au niveau national, avec une rupture d'au moins un type de carburant contre 27,3% samedi.

En Ile-de-France, la situation ne s'est pas améliorée puisque 41,6% des stations-service sont désormais concernées par des pénuries de carburant contre 39,9% samedi, toujours selon les chiffres du ministère.

Dans les Hauts-de-France, 23,4% des stations-service sont concernées contre 22% samedi, tandis que dans le Centre Val de Loire, on est passé de 36,4% samedi à 42,8% dimanche.

La situation est également tendue en Bourgogne Franche-Comté avec 39,4% de stations-service en difficulté et en Auvergne-Rhône-Alpes où on rencontre des problèmes à la pompe dans 37,9% d'entre elles.

Selon le ministère, cette dégradation de la situation était attendue, les livraisons de carburants étant moins nombreuses durant le week-end.

L'organisation syndicale CGT a annoncé samedi vouloir poursuivre la grève dans les raffineries de TotalEnergies, après s'être retirée des négociations à la suite de la signature par le groupe pétrolier d'un accord majoritaire sur les salaires avec la CFDT et la CFE-CGC.

Chez Esso, un accord salarial a été signé en début de semaine par la CFDT et la CFE-CGC, majoritaires selon la direction, et il n'y a plus aucun salarié gréviste sur les sites. (Rédigé par Claude Chendjou, avec Elizabeth Pineau)