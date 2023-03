La raffinerie Esso de Gravenchon contrainte d'arrêter sa production de carburants par manque d'alimentation en matières premières

La raffinerie Esso de Gravenchoncontrainte d’arrêter sa production de carburants par manque d’alimentation en matières premières

Les conséquences du mouvement social qui affecte le pays, perturbent depuis plusieurs semaines le fonctionnement de la raffinerie Esso de Gravenchon, qui représente à elle seule 20 % de la capacité de raffinage français.



Grâce à un dialogue social soutenu et transparent, le faible taux de grévistes sur la raffinerie (entre 0 et 20 salariés postés grévistes par quart depuis le 18 mars), a permis de maintenir la production des unités. Les expéditions bien que parfois perturbées ont pu néanmoins servir partiellement les dépôts et les clients du groupe ces derniers jours.



Cependant, depuis plusieurs semaines, l’alimentation de la raffinerie en pétrole brut depuis le terminal pétrolier du Havre est très perturbée par des appels à la grève successifs de la CGT. Son blocage complet depuis le 20 mars, sans perspective de reprise à court terme, contraint la direction de la raffinerie de Gravenchon à décider de l’arrêt en séquence ordonnée et en sécurité, des unités de production de carburants.



La mise à l’arrêt de l’unité principale de distillation et de ses unités annexes doit commencer ce samedi 25 mars 2023 et prendra plusieurs jours.



La remise en service sera engagée dès que les approvisionnements stables, depuis le terminal du Havre, pourront reprendre et que le mouvement de grève aujourd’hui suivi par une minorité de salariés de la plateforme aura cessé.



Ces phases de redémarrage prendront plusieurs semaines.



En l’absence de production à la raffinerie de Gravenchon, les équipes logistiques et commerciales du groupe Esso S.A.F. restent pleinement mobilisées pour soutenir l’approvisionnement des clients du groupe en carburants, lubrifiants et spécialités.



La direction remercie les 1 800 salariés de la plateforme pétrochimique de Gravenchon et les 2 000 employés des entreprises partenaires pour leur engagement qui a permis le maintien de notre activité dans ce contexte. Elle comprend l’inquiétude que la période d’incertitude qui commence va désormais générer pour les salariés, les entreprises partenaires et leurs familles.



