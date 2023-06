Est Tools Co., Ltd. est engagée dans le développement, la fabrication et la vente de machines-outils. Ses produits comprennent des outils sophistiqués, des jauges cannelées, des outils de précision à haute performance et d'autres outils de coupe à grande vitesse, ainsi que des instruments de mesure de haute précision. La société fournit également un service de restructuration d'affûtage d'outils.

Secteur Machines et équipements industriels