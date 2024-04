Establishment Labs Holdings Inc. est une société de technologie médicale et d'esthétique basée au Costa Rica qui se concentre sur le marché de la reconstruction de la santé des femmes. La société est engagée dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d'un portefeuille de produits composé d'implants mammaires et d'implants de remodelage du corps remplis de silicone. Les principales activités sont menées dans deux usines de fabrication au Costa Rica, y compris la marque Motiva Implants vendue dans plus de 80 pays à travers le monde par l'intermédiaire d'une combinaison de distributeurs et de ventes directes aux clients.