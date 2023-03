Estee Lauder : Deutsche Bank Securities toujours positif

Données financières USD EUR CA 2023 16 669 M - 15 637 M Résultat net 2023 1 626 M - 1 526 M Dette nette 2023 2 395 M - 2 247 M PER 2023 52,4x Rendement 2023 1,10% Capitalisation 83 790 M 83 790 M 78 603 M VE / CA 2023 5,17x VE / CA 2024 4,58x Nbr Employés 48 825 Flottant 38,7% Graphique ESTEE LAUDER Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ESTEE LAUDER Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 32 Dernier Cours de Clôture 234,56 $ Objectif de cours Moyen 285,83 $ Ecart / Objectif Moyen 21,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Fabrizio Freda President, Chief Executive Officer & Director Tracey Thomas Travis Executive VP, Chief Financial & Accounting Officer William Philip Lauder Director Carl Haney Executive Vice President-Global Research Michael Smith Chief Information Officer & Senior Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ESTEE LAUDER -5.46% 83 790 PROCTER & GAMBLE COMPANY -5.69% 337 192 UNILEVER PLC -3.22% 124 629 HINDUSTAN UNILEVER LIMITED -4.35% 69 639 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY -8.36% 59 953 BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT 5.36% 27 310