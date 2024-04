TOM FORD a annoncé aujourd'hui la nomination de Dexter King au poste de vice-président senior et directeur général international de TOM FORD BEAUTY. M. King prendra ses fonctions à compter du 1er avril 2024 et continuera de relever de Guillaume Jesel, CEO de TOM FORD et du développement du secteur du luxe pour le groupe The Estée Lauder Companies. M. King rejoindra également l'équipe de direction élargie de The Estée Lauder Companies (NYSE : EL).

M. King est chez TOM FORD BEAUTY depuis neuf ans, où il a occupé plusieurs de postes de direction clés, le plus récent étant celui de premier vice-président (SVP), du marketing mondial et de la stratégie, et auparavant, celui de SVP et directeur général des affaires internationales et de la stratégie mondiale. En étroite collaboration avec Jesel, sous la direction de M. King pour la stratégie et les affaires internationales, la marque a hissé les principaux parfums TOM FORD au rang de produits de luxe, a accéléré sa stratégie de distribution et a réalisé une croissance exceptionnelle et des gains de parts sur les principaux marchés.

« L'expérience polyvalente de Dexter en matière de leadership chez TOM FORD BEAUTY a permis d'aider la marque à atteindre une croissance mondiale exceptionnelle », a déclaré M. Jesel. « Sa profonde compréhension du luxe, de l'importance de la pertinence des aspirations locales et sa maîtrise des possibilités de croissance stratégique dans le secteur du luxe font de lui le dirigeant idéal pour poursuivre la dynamique mondiale de TOM FORD BEAUTY ».

Dans ses nouvelles fonctions, M. King dirigera l'équipe de TOM FORD BEAUTY dans tous les aspects des plans de croissance stratégique de cette catégorie, du canal et de la zone géographique. Il s'attachera à consolider le positionnement des produits de beauté de luxe de la marque grâce à des innovations de classe mondiale dans les domaines du maquillage, des parfums et des soins de la peau ; il continuera également à magnifier le storytelling aspirationnel propre à la marque en matière de glamour luxe moderne et d'intensification de la beauté individuelle.

Avant de rejoindre TOM FORD BEAUTY, M. King a occupé des postes à responsabilité croissante en stratégie et marketing dans des entreprises telles que McKinsey & Company, Diageo et Moët Hennessy. M. King est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Fuqua School of Business de l'université Duke et d'une licence en économie de l'université de Virginie.

