La marque TOM FORD annonce son équipe de direction

La marque TOM FORD, maintenant détenue par The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), a annoncé la nomination de Guillaume Jesel au poste de président et CEO, TOM FORD, et de Peter Hawkings au poste de directeur de la création, TOM FORD, à compter de la clôture de l’acquisition. Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE:ZGN) (« Zegna Group ») a nommé un CEO de TOM FORD FASHION qui devrait être annoncé en juillet et prendre ses fonctions au troisième trimestre de l'année calendrier 2023. Ces dirigeants travailleront ensemble pour assurer une image cohérente et pertinente de tous les produits, de la communication de marque et de la vente au détail.

The Estée Lauder Companies (« ELC ») a acquis aujourd’hui la marque TOM FORD dans le cadre d’un contrat transformationnel qui fait de la société l’unique propriétaire de la marque TOM FORD et de l'ensemble de sa propriété intellectuelle. La gérance de la marque par ELC et les nouveaux dirigeants annoncés aujourd’hui, via ses licences avec Zegna Group pour la mode et les accessoires, et Marcolin Group pour les lunettes, assurent la continuité des activités et permet la poursuite de l’évolution de la marque TOM FORD comme l’une des principales marques de luxe mondiales du XXIe siècle. Zegna Group a acquis les activités de l’activité mode de TOM FORD (« TOM FORD FASHION ») nécessaires à l’exécution de ses obligations en tant que titulaires de licences d’ELC.

Tom Ford et Domenico De Sole continueront de travailler en tant que conseillers de la marque jusqu’à la fin de l'année calendrier 2023. Au sujet des nouvelles nominations, Tom Ford déclare : « Je ne saurais être plus heureux de l’acquisition de la marque TOM FORD par The Estée Lauder Companies. L’équipe a été un partenaire majeur et Guillaume est un dirigeant d'exception, avec non seulement une compréhension approfondie du secteur de la beauté, mais aussi de la mode. »

« Je suis également heureux que Zegna Group continue de fabriquer et de distribuer la mode et les accessoires TOM FORD, et d’exploiter la vente au détail pour TOM FORD FASHION. Je travaille en étroite collaboration avec Zegna depuis plus de 30 ans, d’abord chez Gucci, puis chez Yves Saint Laurent. Pendant la création de la marque TOM FORD, il n’y avait tout simplement aucun autre partenaire vers lequel nous aurions pu nous tourner pour produire des produits de mode de haute qualité et une expérience de détail optimale. »

« Marcolin a été un excellent partenaire dans la production et la distribution de lunettes TF dès les débuts de la marque et je suis ravi de cette étroite collaboration avec Maurizio Marcolin et son équipe talentueuse depuis de nombreuses années. »

« Ces entreprises, sous la direction de The Estée Lauder Companies, me donnent la confiance que la marque TOM FORD continuera d’être une marque dont je serai fier pour de nombreuses années à venir. »

Domenico De Sole : « Je suis ravi de cette acquisition. Nous avons un partenariat de longue date entre la marque TOM FORD et The Estée Lauder Companies, qui remonte à la création de la marque, ainsi qu’une relation étroite avec Gildo Zegna et Zegna Group au cours des 30 dernières années. Compte tenu de nos longues histoires couronnées de succès, je suis certain que les deux entreprises perpétueront ensemble l’héritage que Tom et moi avons construit au cours des 18 dernières années. Je suis reconnaissant à Tom pour sa vision et son leadership d'exception, et remercie l'équipe incroyablement talentueuse de TOM FORD pour son dévouement et tout son travail fourni pour la marque. »

GUILLAUME JESEL NOMMÉ PRÉSIDENT ET CEO, TOM FORD ET DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE LUXE, THE ESTÉE LAUDER COMPANIES

Guillaume Jesel apporte près d’une décennie de leadership de la marque TOM FORD BEAUTY à son nouveau poste de direction au sein de la marque TOM FORD. En tant que président et CEO de TOM FORD, Guillaume supervisera tous les secteurs verticaux et définira une stratégie de luxe holistique pour la marque. Guillaume relèvera des dirigeants exécutifs d’ELC Jane Hertzmark Hudis, présidente exécutive du groupe, et Tracey T. Travis, vice-présidente exécutive et responsable financière.

« Guillaume a contribué à façonner le secteur de la beauté haut de gamme de notre activité. Sa capacité à articuler la marque TOM FORD a permis à TOM FORD BEAUTY d’atteindre un succès mondial remarquable, ce qui lui a permis de conduire la marque TOM FORD vers un avenir passionnant », déclare Fabrizio Freda, président et CEO, The Estée Lauder Companies.

Sous la direction de Guillaume chez TOM FORD BEAUTY, où il a travaillé directement avec Tom Ford et son équipe, la marque a dirigé l’innovation emblématique et élargi stratégiquement sa portée mondiale, établissant fermement TOM FORD BEAUTY comme un acteur incontournable dans le domaine de la beauté haut de gamme. Depuis 2014, lorsque Guillaume a commencé avec TOM FORD BEAUTY, il a permis à la marque de réaliser une croissance soutenue des ventes nettes sur une base annuelle composée et a considérablement amélioré le classement des parfums et maquillages de prestige.

PETER HAWKINGS NOMMÉ DIRECTEUR DE LA CRÉATION, TOM FORD

Peter Hawkings travaille aux côtés de Tom Ford depuis près de vingt-cinq ans, récemment en tant que vice-président principal de TOM FORD Menswear. Dans son ascension vers le poste de directeur de la création, Peter succèdera à Tom Ford en ce qui concerne ses responsabilités en tant que directeur créatif de la mode, y compris les catégories de vêtements pour femmes, de vêtements masculins et d’accessoires, en assumant le rôle de concepteur principal pour le segment mode et les défilés de mode.

Peter sera responsable de maintenir la vision de la marque TOM FORD, d’assurer la cohérence de l’orientation créative et des décisions dans toutes les catégories de mode et de conduire la marque TOM FORD dans son prochain chapitre. Il relèvera directement de Guillaume et indirectement du CEO de TOM FORD FASHION.

« Avec Peter Hawkings, la marque a trouvé le parfait directeur de la création », déclare Tom Ford. « Peter a commencé à travailler avec moi il y a 25 ans en tant qu’assistant de design pour les vêtements hommes chez Gucci et a rapidement œuvré pour devenir le designer principal pour les vêtements hommes de l’entreprise lorsqu’il est parti me rejoindre à la marque TOM FORD. Depuis la création de la collection homme de TOM FORD, Peter a joué un rôle déterminant dans le succès de la marque. C’est un dirigeant formidablement talentueux avec une expérience approfondie du secteur, et sa nomination me donne la confiance que mon engagement à créer des produits de mode avec le plus haut niveau de design et de qualité sera pérennisé. »

Peter a commencé sa carrière en 1998 chez Gucci sous la direction de Tom Ford et a travaillé en étroite collaboration avec lui sur le développement des collections de vêtements pour hommes de Gucci. Peter quitte Gucci en 2006 pour rejoindre Tom Ford dans le lancement de sa marque éponyme où il est chargé de superviser la conception et la production de toutes les catégories de vêtements pour hommes TOM FORD, y compris la couture, les vêtements de sport, la maroquinerie et les accessoires.

« Peter est l’un des designers de vêtements masculins les plus accomplis au monde. Son expérience de la conception sous Tom Ford est inégalée et son engagement envers la qualité est indéfectible », déclare Guillaume. « Personne n'est mieux placé que Peter pour porter le flambeau de la vision créative du fondateur de légende. »

DIRECTION DE TOM FORD FASHION

Le CEO de TOM FORD FASHION a été nommé et devrait être annoncé en juillet et prendre ses fonctions au troisième trimestre de l'année calendrier 2023. Le CEO sera responsable de l’activité de bout en bout TOM FORD FASHION, du développement de la collection au merchandising, en passant par la production, la vente au détail et la distribution en gros.

Ermenegildo « Gildo » Zegna, CEO d’Ermenegildo Zegna Group : « Nous sommes ravis de nommer un solide dirigeant pour TOM FORD FASHION et nous sommes impatients de tirer parti de son savoir-faire et de son expérience internationale pour continuer à développer l’activité de TOM FORD FASHION à l’échelle mondiale. Je suis ravi des opportunités que cette transaction nous offre à tous alors que nous poursuivons le voyage commencé par Tom et Domenico que nous félicitons pour leurs accomplissements remarquables. »

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des principaux fabricants, distributeurs et revendeurs mondiaux de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité, à l'avant-garde des marques de luxe et de prestige à l’échelle mondiale. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des marques telles qu'Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, notamment The Ordinary et NIOD.

À propos de TOM FORD

En avril 2005, Tom Ford annonce la création de la marque TOM FORD. Ford a été rejoint dans cette entreprise par l’ancien président et CEO groupe Gucci, Domenico De Sole, qui a occupé le poste de président du conseil de la société. La même année, Ford annonce son partenariat avec Marcolin Group pour la production et la distribution de montures optiques et de lunettes de soleil, ainsi qu’un partenariat avec The Estée Lauder Companies pour créer TOM FORD BEAUTY. En avril 2007, le premier magasin phare de la marque ouvre ses portes à New York sur Madison Avenue, coïncidant avec les débuts des collections de vêtements pour hommes et accessoires TOM FORD. En septembre 2010, lors d’une présentation intimiste à son boutique phare de Madison Avenue, Ford présente sa collection de vêtements féminins. En février 2018, Ford lance les montres TOM FORD et sa collection de sous-vêtements pour la première fois lors d'un défilé. À l’heure actuelle, la marque TOM FORD compte plus de 100 boutiques et points de vente indépendants à l'échelle mondiale. En 2023, The Estée Lauder Companies devient l’unique propriétaire de la marque TOM FORD et de l'ensemble de sa propriété intellectuelle.

À propos du Groupe Ermenegildo Zegna

Fondé en 1910 à Trivero, en Italie, Ermenegildo Zegna Group (NYSE : ZGN) est un groupe de luxe mondial de premier plan. Le Groupe est propriétaire des marques de renommée mondiale ZEGNA et Thom Browne et exploite TOM FORD FASHION par le biais d’un contrat de licence à long terme avec The Estée Lauder Companies Inc. Le Groupe fabrique et distribue également des tissus et des textiles de la plus haute qualité par l’intermédiaire de sa plateforme laboratoire de textiles de luxe. Au cœur du Groupe se trouve une chaîne d’approvisionnement intégrée verticalement qui rassemble le meilleur de l’artisanat italien. La responsabilité envers les personnes, la communauté et la nature est au centre de la conviction du groupe Ermenegildo Zegna depuis sa fondation par la famille Zegna il y a plus de 100 ans. Assurer la plus haute qualité de produits sans compromettre la qualité de vie pour les générations futures est un engagement porté depuis la maison du Groupe en Italie jusqu'à ses opérations dans le monde entier. Aujourd’hui, le Groupe opère dans environ 80 pays à travers le monde via 500 magasins ZEGNA et Thom Browne, dont 304 sont directement exploités par le Groupe au 31 mars 2023 (242 magasins ZEGNA et 62 magasins Thom Browne). Fin 2022, le groupe Ermenegildo Zegna comptait plus de 6 000 employés, pour un chiffre d’affaires d’environ 1,5 milliard EUR.

À propos de Marcolin

Marcolin est un chef de file mondial dans le secteur de la lunetterie fondé en 1961 au cœur de la Vénétie, en Italie. Il se distingue par sa capacité unique à combiner l’artisanat avec des technologies de pointe grâce à la poursuite constante de l’excellence et de l’innovation. La société a signé une licence à long terme avec The Estée Lauder Companies pour les lunettes TOM FORD comme extension substantielle de sa licence avec TOM FORD depuis 2005. Son portefeuille comprend des marques propriétaires, ainsi que plus d’une vingtaine de marques sous licence. Grâce à son propre réseau direct et à ses partenaires mondiaux, Marcolin distribue ses produits dans plus de 125 pays. Fin 2022, Marcolin Group comptait environ 2 000 employés, pour un chiffre d’affaires net de 547,4 millions EUR.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, y compris celles figurant dans les commentaires et celles relatives à la clôture des transactions, aux bénéfices et aux autres attentes de TOM FORD et TOM FORD BEAUTY impliquent des risques et des incertitudes. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et les déclarations prospectives comprennent l'environnement économique actuel et les autres circonstances, y compris la volatilité, sur le marché mondial, les actions entreprises par les détaillants, les fournisseurs et les consommateurs, la concurrence, la transition et le succès continu du rapport de collaboration entre les parties, les éventualités exposées dans les divers accords de transaction, les capacités de mise en œuvre des plans d'affaires prévisionnels, et les facteurs de risques décrits dans le rapport annuel d'ELC, sur formulaire 10-K, pour l'exercice clos au 30 juin 2022.

