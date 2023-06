Le BEAUTY&YOU 2023 soutiendra la prochaine génération d'entrepreneurs et de créateurs indiens dans le secteur de la beauté

Créé par NIV d’ELC et lancé en partenariat avec NYKAA, BEAUTY&YOU élargit le programme avec de nouvelles catégories de prix et publie un rapport intitulé « Decoding the Indian Beauty Landscape », qui offre des informations clés pour le marché indien de la beauté

The Estée Lauder Companies (NYSE : EL) (« ELC ») a le plaisir d’annoncer la seconde édition de BEAUTY&YOU. Créée par New Incubation Ventures (« NIV ») d'ELC et lancé en partenariat avec NYKAA, le détaillant de beauté et de style de vie préféré en Inde, BEAUTY&YOU entend poursuivre sa mission de découvrir, de mettre en lumière et de propulser la prochaine génération de marques de beauté indiennes. Le programme soutient des entreprises, des entrepreneurs, des innovateurs et des créateurs axés sur l’Inde dans le cadre d’un processus de candidature compétitif qui sera ouvert aux candidats potentiels du 7 juin 2023 au 5 août 2023, via www.beautyandyouawards.com. Les lauréats seront annoncés le 2 novembre 2023 lors d’un événement en direct à Bombay.

Les débuts du programme en 2022 ont connu une réponse exceptionnelle de la part de marques nouvelles et émergentes. Avec plus de 300 entrées dans 50 villes indiennes, le pool d’applications comprenait une multitude de marques de beauté dans l'ensemble des catégories — soins de la peau, soins capillaires, parfums et cosmétiques de couleur. Pour plus de détails sur les gagnants 2022, rendez-vous sur beautyandyouawards.com.

« Avec un degré de sensibilisation des consommateurs sans précédent et un afflux d’options inégalé sur le marché, l’Inde représente une opportunité passionnante pour l’écosystème de beauté mondial. En nous appuyant sur le succès du programme de l’an dernier, nous avons élargi la portée et l’échelle en augmentant les catégories de prix afin d’inviter un groupe plus large de fondateurs, de créateurs et d’innovateurs à se joindre à nous. En outre, nous avons commandé une étude pour mettre en lumière les plus grandes tendances et les perspectives les plus intéressantes pour aider les entrepreneurs à innover pour l’avenir », déclare Shana Randhava, vice-présidente principale, New Incubation Ventures, ELC.

Intitulé « Decoding the India Beauty Landscape », le rapport développé par BEAUTY&YOU en partenariat avec 1Lattice — une société de recherche et d’analyse d’affaires basée à New Delhi — se concentre principalement sur divers facteurs affectant le comportement d’achat des consommateurs, y compris les préoccupations, les motifs, les points de friction et l’accessibilité. Ces perspectives, ainsi que les ressources que BEAUTY&YOU offrira, aideront les candidats potentiels et les récipiendaires de prix à élaborer des stratégies gagnantes pour leurs marques.

« Ayant joué un rôle essentiel dans la construction de l'écosystème de la beauté de l’Inde au cours de la dernière décennie, nous sommes ravis de découvrir et de permettre aux marques locales d’évoluer et de réaliser leur plein potentiel en partageant nos connaissances et notre expertise distincte dans le commerce de détail. NYKAA et The Estée Lauder Companies sont nées d’une vision entrepreneuriale. L’opportunité de donner à son tour à l’écosystème entrepreneurial indien fait de BEAUTY&YOU un programme vraiment spécial », déclare Anchit Nayar, directeur exécutif et CEO, NYKAA Beauty.

Le programme 2023 introduit deux nouveaux prix pour élargir la portée de l’initiative. Les scientifiques, les laboratoires, les photographes, les cinéastes et les acteurs clés de l’écosystème de la beauté sont invités à postuler aux côtés des fondateurs de l’entreprise de beauté.

Programme des prix 2023

Les prix suivants sont ouverts aux fondateurs, aux entreprises et aux créateurs répondant à des critères d’application spécifiques disponibles (www.beautyandyouawards.com/application-criteria). Les prix suivants seront décernés dans les catégories soins de la peau, maquillage, soins capillaires, fragrances et parfums d'ambiance :

IMAGINE : prélancement des concepts de beauté

GROW : concepts de beauté sur le marché

BREAKTHROUGH : innovation dans les ingrédients actifs qui abordent des questions clés pour le consommateur indien

CREATE : la prochaine génération de talents créatifs (par exemple, photographes, cinéastes, etc.) soumettant des travaux autour du thème de la « Beauté expérientielle en Inde »

De plus, le programme comprendra deux prix du jury décernés à la marque avec le plus grand soutien communautaire et la marque démontrant la programmation la plus innovante en matière de responsabilité sociale d’entreprise.

Parmi d’autres ressources, BEAUTY&YOU offre aux lauréats un soutien financier (une cagnotte allant jusqu’à 4 crores ou 500 000 dollars), un accès à la distribution, du mentorat et un accès aux ressources de recherche et d’innovation.

« Les prix BEAUTY&YOU ont changé la donne pour Skinvest et le soutien et les conseils continus que nous recevons des équipes ELC et NYKAA ont joué un rôle essentiel dans notre croissance », déclare Divya Malpani, lauréate du prix GROW 2022 et fondatrice de Skinvest. « Le programme a non seulement accéléré notre succès, mais nous a également permis d’apprendre des gourous de l’industrie, de nous connecter avec d’autres fondateurs de premier plan et de renforcer notre vision de l’avenir. Je suis extrêmement reconnaissant à ELC et NYKAA d’avoir établi BEAUTY&YOU en Inde. »

Le site web BEAUTY&YOU le portail de candidatures entrent en ligne le 7 juin 2023 et accepteront les dossiers jusqu'au 5 août 2023 à 23h59 IST. Les détails complets du programme sont disponibles sur www.beautyandyouawards.com.

À propos de BEAUTY&YOU

BEAUTY&YOU vise à aider les fondateurs, les innovateurs et les créateurs à développer leurs activités de manière holistique en identifiant les objectifs de la marque, en réalisant des ambitions d’échelle et en élaborant des portefeuilles de produits qui font écho chez une nouvelle génération de consommateurs indiens.

À propos de New Incubation Ventures de The Estée Lauder Companies

New Incubation Ventures (« NIV ») est la branche stratégique d’investissement en phase précoce et d’incubation de The Estée Lauder Companies. NIV s’associe à des fondateurs et entrepreneurs avant-gardistes pour créer, financer et soutenir les meilleures marques de beauté émergentes et de nouveaux modèles d’affaires pour façonner l’avenir de la beauté et construire un portefeuille exploitable de marques diversifiées et de nouveaux moteurs de croissance pour le portefeuille d’ELC.

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l’un des principaux fabricants, distributeurs et vendeurs mondiaux de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité, et gère des marques de luxe et de prestige à l’échelle mondiale. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des noms de marque tels que Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, y compris The Ordinary et NIOD.

À propos de NYKAA

Nykaa (FSN E-Commerce) a été fondé en 2012 par l’entrepreneur indien Falguni Nayar avec une vision d’apporter de l’inspiration et de la joie aux gens, partout, chaque jour. Dérivé du mot sanskrit « Nayaka », qui signifie être sous les feux de la rampe, Nykaa s'est imposé comme l’une des principales plateformes de technologies grand public axées sur le mode de vie en Inde. Depuis son lancement, Nykaa a élargi ses catégories de produits en introduisant les plateformes en ligne Nykaa Fashion, Nykaa Man et Superstore. Avec un large assortiment de plus de 6 000 marques, Nykaa est aujourd’hui la destination préférée de millions de clients qui font leurs achats sur ses plateformes chaque mois. Grâce à son site Web, trois applications et 145 magasins physiques à travers l’Inde, Nykaa offre une expérience de vente au détail vraiment omnicanal. La garantie Nykaa indique que les produits disponibles chez Nykaa sont 100 % authentiques et proviennent directement de la marque ou des détaillants autorisés. Grâce à des contenus attrayants et éducatifs, au marketing numérique, à l’influence des réseaux sociaux, à des stratégies CRM éprouvées et à la plateforme communautaire Nykaa Network, Nykaa a construit une communauté fidèle de millions de passionnés de beauté et de mode. Au fil des ans, Nykaa a reçu de nombreuses distinctions pour avoir dynamisé le marché de la beauté. Lors de la 17e édition des India Business Leader Awards en 2022, Nykaa a été désigné Disruptor of the Year et la Brandz List de Kantar présente Nykaa comme l'une des marques les plus précieuses en Inde. www.nykaa.com

Site web : www.beautyandyouawards.com

Instagram : @beautyandyouawards

Film de la marque : https://www.youtube.com/watch?v=yVd2dbJVtDQ

JUGES BEAUTY&YOU 2023

Notre panel d'experts de conseillers en R&D ELC

Carl Haney

Vice-président exécutif, recherche, responsable des produits et de l'innovation, The Estée Lauder Companies

Prudvi Kaka

Responsable scientifique, DECIEM

Bhushan Hardas

Vice-président principal, Advanced Technologies, The Estée Lauder Companies

Sumit Bhasin

Vice-président principal, innovation mondiale en fragrance, développement de produits et R&D, The Estée Lauder Companies

Sam Cheow

Responsable mondial des tendances et de l'innovation en maquillage, The Estée Lauder Companies

Susan Akkad

Vice-présidente principale, innovation locale et culturelle, The Estée Lauder Companies

Christine Hall

Vice-présidente, R&D, The Estée Lauder Companies

Jamie Ginott

Vice-présidente principale, innovation externe et partenariats stratégiques, The Estée Lauder Companies

