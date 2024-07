Créé par NIV d’ELC et lancé en partenariat avec NYKAA, BEAUTY&YOU India entame sa troisième année d’existence en se concentrant sur l’avenir du secteur indien de la beauté

The Estée Lauder Companies (NYSE : EL) (« ELC ») a le plaisir d’annoncer la troisième édition de BEAUTY&YOU India. Créé par New Incubation Ventures (« NIV ») d’ELC et lancé en partenariat avec NYKAA, le détaillant de produits de beauté et de style de vie préféré des Indiens, BEAUTY&YOU India poursuit sa mission de découverte, de mise en lumière et de promotion de la prochaine génération de marques de produits de beauté axées sur l’Inde. Ce programme soutient les entreprises, les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs axés sur l’Inde par le biais d’un processus de candidature compétitif qui sera ouvert aux candidats potentiels du 16 juillet 2024 au 29 août 2024, sur www.beautyandyouawards.com. Les gagnants seront annoncés le 16 novembre 2024, lors d’un événement en direct à Goa.

Le programme 2024 s’appuie sur le succès des années précédentes avec le thème Supercharged Futures. L’opportunité de la beauté en Inde continue de croître avec plus de marques, une innovation accrue, des investissements importants et une base de consommateurs à la recherche des meilleures solutions. BEAUTY&YOU India 2024 recherche des candidats ayant une vision suralimentée de l’avenir de la beauté indienne et de son impact sur l’écosystème de la beauté au sens large. Cela englobe les entreprises ayant des initiatives sociales qui améliorent la vie de leurs communautés et des écosystèmes dans lesquels elles opèrent. Il s’agit également de fondateurs qui développent de nouvelles technologies, de nouveaux ingrédients ou de nouvelles solutions pour relever les défis auxquels sont confrontés les consommateurs indiens de produits de beauté, tout en stimulant l’innovation dans les catégories des soins de la peau, du maquillage, des soins capillaires et des parfums.

Cette année, les lauréats auront accès au BEAUTY&YOU India Bootcamp, qui comprendra des séances de mentorat individuelles avec des leaders de l’industrie : Falguni Nayar, fondateur et directeur général de NYKAA ; Sabyasachi Mukherjee, fondateur de Sabyasachi ; et Rohan Vaziralli, directeur général d’ELCA Cosmetics Private Limited. Cette opportunité unique vise à fournir aux gagnants des informations inestimables et un mentorat de la part de ces experts et affirme l’engagement du programme à encourager la croissance et le développement de la prochaine génération d’entrepreneurs de la beauté axés sur l’Inde.

Le nombre de candidats a doublé entre la première édition en 2022 et la deuxième en 2023. Cette croissance a considérablement amélioré la visibilité et les opportunités pour les lauréats, soulignant ainsi l’impact positif du programme.

« L’Inde représente l’une des économies mondiales les plus intéressantes pour la beauté aujourd’hui. Une base de consommateurs croissante, un paysage de vente au détail passionnant et l’un des marchés du divertissement les plus puissants au monde continuent d’alimenter une croissance sans précédent. Ce marché est prêt à continuer à stimuler les tendances nationales et mondiales. Nous sommes ravis de soutenir les fondateurs et les créateurs dans leur parcours », déclare Shana Randhava, vice-présidente principale New Incubation Ventures chez ELC.

« La reconnaissance mondiale du potentiel de l’Inde en tant que puissant marché de consommation et pôle entrepreneurial est plus évidente que jamais. NYKAA est fière de participer au développement de cet écosystème », déclare Anchit Nayar, directeur exécutif et directeur général de NYKAA Beauty. « Pour sa troisième édition, BEAUTY&YOU India est plus qu’une simple plateforme, c’est une passerelle qui permet aux entrepreneurs indiens de montrer leur créativité et leur rigueur sur la scène mondiale, et nous sommes ravis de faire partie de leur avenir. »

« Participer à BEAUTY&YOU India depuis sa première édition a été une expérience immensément enrichissante, notamment en voyant son impact transformateur sur l’industrie indienne de la beauté. Ce programme améliore la trajectoire des marques émergentes en fournissant une plateforme qui favorise la croissance, l’innovation et la visibilité », déclare Katrina Kaif, actrice et cofondatrice de Kay Beauty et juge de 2024 BEAUTY&YOU India. « En tant que cofondatrice de Kay Beauty, j’ai une profonde appréciation pour de telles plateformes qui soutiennent les entrepreneurs dans leur parcours. Alors que nous entamons la troisième édition, je suis toujours aussi enthousiaste et engagée pour découvrir et soutenir les marques qui façonnent l’avenir de la beauté en Inde. »

Programme de prix 2024

Les prix suivants sont ouverts aux fondateurs, entreprises et créateurs qui répondent aux critères de candidature spécifiques disponibles sur www.beautyandyouawards.com/application-criteria. Les prix suivants seront décernés dans les catégories suivantes : Soins de la peau, Maquillage, Soins capillaires, Parfums personnels et Parfums d’intérieur :

IMAGINE : concepts de beauté pré-lancement

GROW : concepts de beauté sur le marché

CREATE : la nouvelle génération de talents créatifs (photographes, cinéastes, etc.) soumettant des travaux autour du thème « Supercharged Futures »

Entre autres ressources, BEAUTY&YOU India 2024 offrira aux lauréats un soutien financier (une cagnotte pouvant atteindre 4 crores ou 500 000 dollars), un accès aux canaux de distribution, un mentorat et un accès aux ressources en matière de recherche et d’innovation.

Le site Web et le portail de candidature de BEAUTY&YOU 2024 seront mis en ligne le 16 juillet 2024 et accepteront les candidatures jusqu’au 29 août 2024, 23h59 IST. Tous les détails du programme sont disponibles sur www.beautyandyouawards.com.

Juges 2024

Shana Randhava

Vice-présidente principale, New Incubation Ventures, The Estée Lauder Companies

Anchit Nayar

Directeur exécutif et directeur général, NYKAA Beauty

Katrina Kaif

Actrice et cofondatrice, Kay Beauty

Gaurav Gupta

Couturier, artiste et designer

Anaita Shroff Adajania

Styliste, directrice de la création et fondatrice, Style Cell

Samrath Bedi

Directeur exécutif, Forest Essentials

Diipa Büller-Khosla

Fondatrice, indē wild

Sandhya Devanathan

Vice-présidente et responsable de l’Inde, Meta

Rohan Vaziralli

Directeur général, ELCA Cosmetics Private Limited

Jaffrey Zaman

Directeur général, Intercos India Private Limited

Gianandrea Ferrari

Directeur général, Intercos Europe, Moyen-Orient et Inde

Sumit Bhasin

Vice-président principal, Global Fragrance Innovation, Product Development & R&D, The Estée Lauder Companies

Dr. Jaishree Sharad

Dermatologue cosmétique réputée, autrice et conférencière TEDx

Shruti Chandra

Vice-présidente, Invest India et vice-présidente, Women Empowerment, Europe India Council for Business and Industry (EICBI)

Rochelle Pinto

Responsable du contenu éditorial, Vogue India

Sujata Assomull

Rédactrice en chef adjointe, Vogue Business

Deepica Mutyala

Fondatrice et directrice générale, Live Tinted

À propos de BEAUTY&YOU India

BEAUTY&YOU a pour objectif d’aider les fondateurs, innovateurs et créateurs à développer leur entreprise de manière globale en identifiant les objectifs de la marque, en accomplissant des ambitions d’échelle et en constituant des portefeuilles de produits qui s’adressent à une nouvelle génération de consommateurs indiens.

À propos de New Incubation Ventures de The Estée Lauder Companies

New Incubation Ventures (NIV) est le bras stratégique d’investissement et d’incubation de The Estée Lauder Companies. NIV s’associe à des fondateurs et des entrepreneurs avant-gardistes pour créer, financer et soutenir les meilleures marques de beauté émergentes et les nouveaux modèles commerciaux afin de façonner l’avenir de la beauté et de constituer un pipeline de marques diversifiées et de nouveaux moteurs de croissance pour le portefeuille d’ELC.

À propos de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. est l’un des principaux fabricants, distributeurs et vendeurs mondiaux de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité, et gère des marques de luxe et de prestige à l’échelle mondiale. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des noms de marque, notamment : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, dont The Ordinary et NIOD.

À propos de NYKAA

Nykaa est née en 2012 du désir de faire de la beauté un choix grand public, en tant qu’entreprise de technologie grand public. Grâce à la vision de son fondateur, Falguni Nayar, qui souhaitait apporter inspiration et joie aux gens du monde entier, l’entreprise s’est attaquée à un marché de la vente au détail de produits de beauté mal desservi, révolutionnant ainsi l’écosystème et plaçant l’Inde sous les feux de la rampe. Aujourd’hui, Nykaa a élargi son offre à l’art de vivre et au B2B en lançant les plateformes en ligne Nykaa Fashion, Nykaa Man et Superstore.

Au fil des ans, Nykaa n’a cessé de conquérir le cœur des consommateurs indiens, en les incitant à visiter ses destinations en ligne et ses 175 destinations hors ligne, et en créant des communautés loyales grâce à un contenu attrayant et éducatif. Nykaa continue de développer son portefeuille de marques en mettant l’accent sur l’innovation et la satisfaction des consommateurs. Les marques de beauté telles que Kay Beauty, Nykaa Naturals, Nykaa Cosmetics et Wanderlust, ainsi que les marques de mode telles que Nykd, Gajra Gang, Likha, RSVP et Pipa Bella sont devenues des noms familiers, car elles apportent constamment de l’inspiration et des produits performants aux consommateurs.

L’engagement inébranlable de Nykaa en faveur de l’authenticité et le fait de placer le client au cœur de tout ce qu’elle fait en ont fait le détaillant de choix pour les marques internationales qui s’implantent en Inde. Son Global Store, un tremplin dans le monde des marques internationales les plus convoitées, s’appuie sur la chaîne d’approvisionnement et les capacités marketing éprouvées de l’entreprise pour offrir une expérience d’achat véritablement transparente.

