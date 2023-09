Ensemble, la campagne contre le cancer du sein de The Estée Lauder Companies et la Fondation caritative de The Estée Lauder Companies ont financé plus de 118 millions de dollars pour la recherche mondiale, l’éducation et l’accès aux services médicaux qui sauvent des vies.

Cela fait plus de 30 ans que la campagne contre le cancer du sein de The Estée Lauder Companies (la campagne) se consacre à faire progresser la possibilité d’un monde sans cancer du sein pour tous. En ce mois d’octobre, The Estée Lauder Companies (ELC) honore le Mois de la sensibilisation au cancer du sein en lançant la campagne pour soutenir la communauté mondiale du cancer du sein.

Premier programme d’impact social d’ELC, la campagne continue d’inspirer des actions ciblées et constitue la pierre angulaire des investissements sociaux de l’entreprise dans la promotion, la santé et l’éducation des femmes. À travers la Campagne, ELC soutient également depuis longtemps les femmes dans les domaines de la science, de la recherche et de la médecine — en finançant de nombreuses subventions et programmes à travers le monde et en accélérant les opportunités pour les femmes dans les STEM.

La campagne a été fondée par Evelyn H. Lauder en 1992 avec le lancement de l’emblématique ruban rose. À une époque où l’on ne parlait pas ouvertement du cancer du sein, Evelyn et ELC ont vu une opportunité de sensibiliser à la maladie et de s’attaquer aux stigmates de la santé des femmes — inspirant un mouvement mondial autour de la mission de la Campagne pour aider à créer un monde sans cancer du sein pour tous.

Ensemble, la campagne contre le cancer du sein de The Estée Lauder Companies et la Estée Lauder Companies Charitable Foundation (ELCCF) totalisent plus de 118 millions de dollars pour la recherche, l’éducation et les services médicaux, dont plus de 93 millions de dollars pour la recherche médicale par l’intermédiaire de la Breast Cancer Research Foundation (BCRF). La BCRF, également fondée par Evelyn Lauder en 1993, est la principale organisation à but non lucratif partenaire de la Campagne, qui se consacre à l’avancement des recherches les plus prometteuses au monde en vue d’éradiquer le cancer du sein.

Pour marquer le 30e anniversaire de la campagne en 2022, l’ELCCF s’est engagée à verser 15 millions de dollars sur cinq ans au BCRF pour financer des recherches novatrices qui permettront de réduire les disparités liées au cancer du sein et d’améliorer les résultats. Cette étude exhaustive de l’intersection des déterminants sociaux de la santé, des comorbidités et de la biologie du cancer du sein chez les femmes noires a le potentiel d’avoir un impact significatif sur les disparités liées au cancer du sein à l’échelle mondiale. Un comité de pilotage diversifié, ainsi que des sous-comités, composés d’experts du BCRF en matière de disparités, issus d’institutions universitaires et médicales réputées de tout le pays, ont établi des objectifs initiaux essentiels pour mettre en évidence les racines de l’équité en matière de santé et des disparités dans les résultats du cancer du sein. Les informations recueillies auprès de milliers de patients constitueront la première étape de cette initiative pluriannuelle et permettront d’établir ce projet vital de génération de données.

Cette année, la campagne va :

Soutenir plus de 60 organisations dans le monde entier alignées sur les divers besoins des communautés locales

Honorer le 20e anniversaire de la campagne contre le cancer du sein en Chine, notamment en illuminant le numéro 1 de Wai Tan Yuan, à Shanghai

S’attaquer aux disparités qui existent dans l’ensemble du paysage du cancer du sein

Financer la recherche médicale et les bourses d’études dans le monde entier

Financer des ressources et des services médicaux, notamment l’accès aux mammographies et aux dépistages pour les groupes vulnérables ayant un accès limité aux soins de santé

Fournir des programmes de soutien, de thérapie et de conseil

Organiser et convoquer des événements pour faire progresser l’éducation sur la santé du sein avec des leaders d’opinion et des experts clés - en encourageant les parties prenantes partout dans le monde à devenir des défenseurs de la santé du sein

Lancer un appel à l’action sur Instagram (@esteelaudercompanies) le 1er octobre pour engager le public et collecter des fonds pour la BCRF en utilisant #TimeToEndBreastCancer

Engager les marques d’ELC : AERIN Beauty, Aveda, Bobbi Brown Cosmetics, Bumble and bumble, Clinique, Darphin, Dr.Jart+, Editions de Parfums Frédéric Malle, Estée Lauder, Jo Malone London, KILIAN PARIS, La Mer, Lab Series, Origins, Smashbox, TOM FORD BEAUTY et Too Faced - chacune faisant un don au BCRF et/ou à des organisations locales axées sur le cancer dans le monde entier par le biais de ventes de produits ou de dons fixes (la participation des marques variant selon les marchés).

Illuminer en rose des bâtiments, des monuments et des points de repère dans le monde entier pour sensibiliser le public, notamment l’Empire State Building, à New York, la Tour Eiffel, à Paris, et le Burj Al Arab, aux Émirats arabes unis, entre autres

« ELC fait preuve d’un engagement sans faille en matière d’impact social, et la campagne de lutte contre le cancer du sein est au premier plan de ces efforts. Je suis particulièrement fier des progrès que nous avons accomplis depuis que ma mère, Evelyn Lauder, a lancé la campagne il y a plus de 30 ans », a indiqué William P. Lauder, président exécutif du conseil d’administration de The Estée Lauder Companies Inc. « Nos employés passionnés, nos consommateurs et nos partenaires se sont unis pour faire progresser les possibilités offertes aux personnes touchées par cette maladie. Ensemble, nous entendons continuer à progresser, jusqu’à ce que nous réalisions la vision de ma mère, à savoir un monde sans cancer du sein pour tous ».

L’appel à l’éradication du cancer du sein est plus pressant que jamais, car il s’agit du cancer le plus fréquemment diagnostiqué dans le monde. Aussi longtemps que le cancer du sein sera une maladie mortelle, l’engagement d’ELC restera permanent.

Pour en savoir plus, visitez le site : ELCompanies.com/BreastCancerCampaign et suivez @esteelaudercompanies sur Instagram.

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l’un des principaux fabricants, spécialistes du marketing et vendeurs de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité, et est l’intendant de marques de luxe et de prestige à l’échelle mondiale. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des marques telles que : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, y compris The Ordinary et NIOD.

