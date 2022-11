The Estée Lauder Companies s'apprête à acquérir la marque TOM FORD

La transaction évalue Tom Ford à 2,8 milliards USD

Le Groupe Ermenegildo Zegna et Marcolin S.p.A. signent un contrat de licence de longue durée portant sur TOM FORD mode et TOM FORD lunetterie, respectivement

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat d'acquisition de la marque TOM FORD, un chef de file mondial du luxe. Ce contrat de transformation établira son partenaire historique, The Estée Lauder Companies ("ELC"), comme unique propriétaire de la marque TOM FORD et de l'ensemble de sa propriété intellectuelle.

Sous la direction d'ELC, l'achat de la marque TOM FORD et l'élargissement de ses partenaires de licence actuels permettront d'assurer la continuité et de faire évoluer la marque - l'une des principales marques de luxe mondiales du vingt-et-unième siècle.

Le contrat estime la valeur totale de l'entreprise à 2,8 milliards USD. Le montant devant être versé par ELC en échange de cette acquisition est d'environ 2,3 milliards USD, net d'un paiement de 250 millions USD en faveur d'ELC à la date de clôture par Marcolin S.p.A. ("Marcolin"). ELC prévoit de financer cette transaction par une combinaison de liquidités, de titres de dette et de 300 millions USD en paiements différés aux vendeurs, arrivant à échéance en juillet 2025.

Les bénéfices retirés par ELC incluent la garantie d'un flux de trésorerie à long terme résultant de la possession de la marque à forte croissance TOM FORD BEAUTY, au-delà de la date d'expiration de la licence existante, en 2030 ; la suppression du paiement des redevances sur les produits de beauté à la clôture ; de nouvelles sources de revenus dans le domaine des licences, ainsi que d'autres synergies prévues. Parmi celles-ci, la surveillance créative, une vitesse et flexibilité accrues, ainsi que des opportunités de pénétration en ligne. ELC prévoit que cette transaction sera dilutive sur les bénéfices dilués par action1 lors de l'exercice 2023, passant de (0,05 USD) à (0,15 USD), principalement en raison de coûts non récurrents liés à l'acquisition. Pour l'exercice 2024, la transaction devrait être approximativement neutre par rapport au bénéfice dilué par action. L'acquisition est sujette à certaines conditions, notamment des approbations réglementaires. Elle devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'année calendrier 2023.

Selon les termes de cet accord, Tom Ford, fondateur et PDG de Tom Ford International, continuera de servir en tant que visionnaire créatif de la marque, après la clôture, et jusqu'à la fin de l'année civile 2023. Domenico De Sole, président du Conseil de Tom Ford International, sera maintenu à son poste de consultant jusqu'à cette date.

Le contrat prolongera et élargira la relation de longue date entre la marque TOM FORD et Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE: ZGN) ("Zegna", ou le "groupe Zegna") pour y inclure une licence de longue durée portant sur l'ensemble des articles de prêt-à-porter homme et femme, accessoires et sous-vêtements. Dans le cadre de cette transaction, Zegna fera l'acquisition des opérations de l'activité Mode de TOM FORD nécessaires pour s'acquitter de ses obligations en qualité de titulaire. ELC et Zegna s'aligneront étroitement sur la direction créative pour continuer de s'inspirer du positionnement de luxe de la marque TOM FORD.

La licence actuelle de la marque avec Marcolin, un des principaux fabricants internationaux de lunettes, connu pour sa qualité et son savoir-faire supérieurs, fera également l'objet d'une extension substantielle.

La marque TOM FORD BEAUTY, introduite initialement par ELC en 2006, est une marque iconique de produits de beauté de luxe qui propose une collection hautement différenciée de parfums, articles de maquillage et soins de la peau reflétant la vision singulière que possède Tom Ford du glamour moderne, façonnés dans le souci d'une qualité optimale. Etablie grâce à un parfum de luxe initial, TOM FORD BEAUTY s'est, depuis, beaucoup développée pour devenir l'une des marques de beauté les plus performantes et ambitieuses au monde.

"Nous sommes incroyablement fiers de la réussite de TOM FORD BEAUTY dans le secteur des parfums et du maquillage de luxe, et de son implication à créer des produits convoités de qualité supérieure destinés aux consommateurs avertis du monde entier", déclare Fabrizio Freda, président directeur général de The Estée Lauder Companies.

"L'acquisition stratégique de cette enseigne va permettre de dégager de nouvelles possibilités et de renforcer nos projets de croissance pour TOM FORD BEAUTY. Elle contribuera également à donner un nouvel élan à notre dynamique dans la catégorie prometteuse des produits de beauté de luxe sur le long terme, tout en réaffirmant notre engagement à devenir le principal acteur exclusif du domaine international de la beauté de prestige."

TOM FORD BEAUTY occupe une position forte dans les catégories du parfum et du maquillage de luxe, des domaines qui devraient dépasser la croissance du secteur au cours des années à venir. Cette acquisition stratégique soutient la prochaine étape de croissance de TOM FORD BEAUTY dans des marchés clés du luxe et les canaux en ligne du monde entier. La marque a enregistré un succès impressionnant, y compris une forte croissance à deux chiffres des ventes nettes sur une base annuelle composée, entre l'exercice 2012 et 2022. Au cours de l'exercice d'ELC clos au 30 juin 2022, TOM FORD BEAUTY a enregistré près de 25% de croissance des ventes nettes en comparaison avec l'année précédente. Au cours des prochaines années, nous prévoyons que la marque enregistre un milliard de dollars de ventes nettes annuelles. La marque continue de démontrer un fort dynamisme dans des canaux et marchés clés, conduisant au classement d'un parfum de prestige parmi les 15 premiers parfums des États-Unis et les 10 premiers de Chine. La marque s'est vu décerner plus de vingt prix de The Fragrance Foundation.

Tom Ford affirme: "Je suis très heureux de cette acquisition car The Estée Lauder Companies est la maison idéale pour notre marque. Depuis le tout premier jour de sa création, la société est un partenaire extraordinaire. Je suis ravi de la voir se mettre au service du luxe dans ce nouveau chapitre qui s'ouvre pour la marque TOM FORD. Ermenegildo Zegna et Marcolin sont également de magnifiques partenaires de longue date et je suis heureux de voir que la formidable relation que nous avons bâtie avec eux au cours de ces 16 dernières années a pu être préservée. Fidèles à leur engagement, je suis confiant qu'ils assureront l'avenir de la marque en tant qu'acteur du luxe qui s'efforce de ne produire que des articles de mode et de lunetterie de qualité supérieure."

Domenico De Sole, cofondateur et président du Conseil de TOM FORD INTERNATIONAL, déclare: "Je suis ravi de cette acquisition. Je considère The Estée Lauder Companies, premier partenaire de notre aventure TOM FORD, comme le tiers de confiance qui nous permettra de perpétuer l'héritage extraordinaire de la marque TOM FORD. Je remercie Tom pour sa vision et son leadership magnifiques, et notre équipe TOM FORD incroyablement talentueuse pour son travail acharné et son engagement en faveur de la marque."

"C'est pour nous un honneur que Tom Ford fasse partie de notre famille ELC depuis plus de quinze ans - depuis notre première collaboration avec la marque Estée Lauder au lancement de TOM FORD BEAUTY, et tout au long de ces succès plus récents", déclare William P. Lauder, directeur exécutif de The Estée Lauder Companies. "ELC et TOM FORD partagent une profonde appréciation du luxe, de la créativité, de l'esprit d'entreprise, un engagement vis-à-vis de l'excellence, et, avant tout, le talent extraordinaire qui nourrit notre activité."

"Nous nous engageons à favoriser le succès continu de TOM FORD BEAUTY, et cette acquisition passionnante nous positionne stratégiquement en vue d'une croissance future," a affirmé Guillaume Jesel, président du Développement de l'activité Luxe chez The Estée Lauder Companies. Avant d'ajouter: "Tom Ford est un véritable visionnaire et le meilleur architecte du luxe. Aux côtés du légendaire Domenico De Sole, ils ont créé un nouveau monde du luxe remarquable. C'est pour nous un honneur de continuer à diriger la marque et son équipe exceptionnellement talentueuse, et de pouvoir manifester la vision extraordinaire de la beauté haut-de-gamme de Tom Ford, et au-delà."

"Nous sommes partenaires et actionnaires de l'activité Mode de TOM FORD depuis sa création. Cette transaction est la première depuis notre introduction en bourse en décembre 2021. Elle confirme notre engagement à tirer parti de notre plateforme pour créer de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes," a affirmé Ermenegildo "Gildo" Zegna, PDG du Groupe Ermenegildo Zegna. "Les incroyables talents présents chez TOM FORD sont pour nous une telle source d'inspiration. Nous sommes ravis de nous lancer dans cette relation puissante et enrichissante avec The Estée Lauder Companies.”

"Les deux dernières décennies ont représenté un parcours incroyable - établir l'activité lunetterie de TOM FORD parmi les chefs de file mondiaux, au regard de sa qualité et son style inégalés. Nous sommes ravis de travailler avec The Estée Lauder Companies avec notre licence exclusive et perpétuelle pour la marque, qui nous permet de continuer à soutenir la croissance de cette formidable marque", déclare Fabrizio Curci, directeur général de Marcolin S.p.A.

"Tom Ford, Domenico De Sole et leur équipe extrêmement expérimentée ont établi l'une des marques de luxe internationales les plus novatrices. Nous sommes particulièrement enthousiastes de pouvoir bâtir cet avenir dynamique," a poursuivi M. Freda. "Zegna et Marcolin sont les détenteurs de licences de longue date idéaux pour TOM FORD mode et lunetterie. Nous sommes ravis de jouir de la continuité qu'ils apportent à notre marque. Leur dévouement sans faille à la qualité, au luxe et au savoir-faire nous aidera à porter cette marque vers l'avenir."

Dans le cadre de cette transaction, Perella Weinberg Partners LP a agi en qualité de conseiller financier de The Estée Lauder Companies Inc., et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, en qualité de conseiller juridique. Goldman Sachs & Co. LLC a agi en qualité d'unique conseiller financier de TOM FORD et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, en qualité de conseiller juridique. Zegna a bénéficié de conseils financiers de la part d'UBS. Latham & Watkins LLC ont agi en qualité de conseiller juridique de Marcolin.

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des principaux fabricants, distributeurs et revendeurs mondiaux de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité. Les produits de l'entreprise sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des marques telles que: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Éditions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, notamment The Ordinary et NIOD.

À propos de TOM FORD

En avril 2005, Tom Ford a annoncé la création de la marque TOM FORD. Ford a été rejoint dans cette entreprise par l'ancien président directeur général du Groupe Gucci Domenico De Sole, qui occupe le poste de président du Conseil de la société. La même année, Ford a annoncé son partenariat avec le Groupe Marcolin pour produire et distribuer des montures optiques et des lunettes de soleil, ainsi qu'un partenariat avec Estée Lauder visant la création de la marque de beauté TOM FORD. En avril 2007, la première boutique phare détenue directement par Ford a ouvert à New York, sur Madison Avenue. Cette ouverture coïncidait avec le lancement des collections pour homme et accessoires de TOM FORD. En septembre 2010, lors d'une présentation intimiste dans sa boutique de Madison Avenue, Ford a présenté sa collection très attendue de prêt-à-porter féminin. En février 2018, Ford a lancé les montres TOM FORD et sa collection très attendue de sous-vêtements, qui, pour la première fois, a fait l'objet d'un défilé. La marque offre aujourd'hui une collection complète de prêt-à-porter masculin et féminin, des accessoires, des lunettes, des produits de beauté et, plus récemment, des sous-vêtements et des montres. A l'heure actuelle, la marque TOM FORD compte plus de 100 boutiques et points de vente indépendants dans des lieux tels Londres, Milan, New York, Beverly Hills, Miami, Las Vegas, Tokyo, Osaka, Séoul, Montréal, Toronto, Hong Kong, Shanghai, Pékin, New Delhi, Xian, Doha, Koweït, Riyadh et Sydney.

À propos du Groupe Ermenegildo Zegna

Fondée en 1910 à Trivero, en Italie, par Ermenegildo Zegna, le Groupe Zegna conçoit, créé et distribue des articles de prêt-à-porter masculin et accessoires sous la marque Zegna, ainsi que des articles de prêt-à-porter féminin et masculin, et accessoires sous la marque Thom Browne. Par le biais de sa plateforme de laboratoire textile de luxe - qui contribue à préserver les usines artisanales produisant les plus belles étoffes italiennes - le Groupe Zegna fabrique et distribue des étoffes et textiles de qualité supérieure. Les produits du Groupe sont vendus par l'intermédiaire de plus de 500 magasins dans 80 pays du globe, dont 299 sont directement exploités par le Groupe depuis le 30 septembre 2022 (242 boutiques Zegna et 57 boutiques Thom Browne). Au fil des décennies, le Groupe Zegna a pavé notre route: un parcours unique le long de jalons marquant toute une époque qui ont vu croître le Groupe, passant d'un producteur de tissus de laine de qualité supérieure à un groupe international de produits de luxe. Notre parcours nous a conduits jusqu'à New York, où le Groupe est coté en Bourse depuis le 20 décembre 2021. Et pendant que nous continuons de progresser sur la route vers demain, nous demeurons déterminés à maintenir l'héritage de notre fondateur - un héritage basé sur le principe selon lequel les activités d'une entreprise devraient contribuer à la protection de l'environnement. Aujourd'hui, le Groupe Zegna créé un style de vie qui progresse au rythme des temps modernes, tout en continuant de cultiver parallèlement des relations avec le monde naturel et nos communautés, contribuant ainsi à créer un présent et un avenir meilleurs.

À propos de Marcolin

Fondée en 1961, Marcolin est l'un des leaders mondiaux de l'optique-lunetterie. La société est connue pour sa capacité unique à combiner un savoir-faire et des technologies de pointe par la recherche de l'excellence et l'innovation permanente. Le portefeuille de la marque inclut: TOM FORD, Guess, WEB Eyewear, adidas Sport, adidas Originals, Bally, Moncler, Max Mara, Sportmax, Zegna, Longines, OMEGA, GCDS, Barton Perreira, Tod's, Pucci, BMW, Swarovski, MAX&Co., Kenneth Cole, Timberland, GANT, Harley-Davidson, Marciano, Skechers et Candie’s. Par l'intermédiaire de son propre réseau direct et ses partenaires internationaux, Marcolin distribue ses produits dans plus de 125 pays.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, y compris celles figurant dans les commentaires et celles relatives à la clôture des transactions, aux bénéfices et aux autres attentes de TOM FORD et TOM FORD BEAUTY impliquent des risques et des incertitudes. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et les déclarations prospectives comprennent l'environnement économique actuel et les autres circonstances, y compris la volatilité, sur le marché mondial, les actions entreprises par les détaillants, les fournisseurs et les consommateurs, la concurrence, la transition et le succès continu du rapport de collaboration entre les parties, les éventualités exposées dans les divers accords de transaction, les capacités de mise en œuvre des plans d'affaires prévisionnels, et les facteurs de risques décrits dans le rapport annuel d'ELC, sur formulaire 10-K, pour l'exercice clos au 30 juin 2022.

ELC-C

1 Le bénéfice dilué par action ajusté ne prend pas en compte les charges de restructuration et autres charges.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

