The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) annonce aujourd'hui que Tracey T. Travis, vice-présidente exécutive et directrice financière, a décidé de prendre sa retraite, à compter du 30 juin 2025, après plus de douze ans de leadership et de services exemplaires au sein de l'entreprise. Une personne a été pressentie et sera nommée dans les prochaines semaines pour lui succéder au poste de CFO. Tracey travaillera en étroite collaboration avec cette personne pour assurer une transition harmonieuse.

« Tracey a été une partenaire commerciale inestimable et une conseillère de confiance pour moi, nos dirigeants et notre conseil d’administration, ainsi qu’un mentor et un modèle pour de nombreux membres de l'entreprise », déclare Fabrizio Freda, président et CEO. « Elle a mis sur pied et dirigé une organisation Global Finance & Strategy solide et intégrée qui fait office de solide partenaire commercial dans l’ensemble de l’entreprise et a contribué à optimiser la mise en œuvre de nos plans financiers. Son sens aigu des finances, sa discipline et son excellence opérationnelle ont été essentiels à la croissance de notre entreprise, et de nombreux aspects de notre organisation ont bénéficié de sa précieuse contribution. »

Depuis qu’elle a rejoint The Estée Lauder Companies (ELC), Tracey a dirigé les services de finance mondiale, de comptabilité, de fiscalité, de trésorerie, de relations avec les investisseurs, de technologie de l'information, de stratégie et de développement de nouvelles activités de la société. Tracey a également codirigé le Global Value Council et a été membre de l’équipe de direction et du comité de développement des investissements. Tracey a également été une dirigeante respectée dans le cadre de son travail approfondi avec notre communauté mondiale d'investisseurs.

Sous sa direction, la société a renforcé sa solidité financière et sa flexibilité, ce qui nous permet d'investir davantage dans nos moteurs de croissance à long terme, tels que l'innovation, la transformation numérique, les marchés émergents, le développement des talents et la stratégie de fusacs. En outre, Tracey a joué un rôle central dans la direction et l'avancement du profil financier de notre portefeuille de marques mondial.

Au cours des douze dernières années, Tracey a construit une organisation Global Finance & Strategy (F&S) robuste et intégrée chez ELC qui sert de partenaire commercial précieux dans l'ensemble de l'entreprise, en mettant particulièrement l'accent sur la culture des talents à travers l'organisation pour apporter de nouvelles perspectives à la fonction financière. Sous sa direction, F&S a fourni des conseils financiers dans toute l'entreprise tout en maximisant les opportunités commerciales et transformationnelles, en optimisant la structure du capital et en soutenant les stratégies de croissance de la marque et la gestion de la trésorerie. Tracey aura été témoin de la transformation de l'organisation F&S.

Au côté de la direction d’ELC, Tracey a déployé la stratégie corporate à l’ensemble de l’entreprise, consolidant ainsi les processus de planification en mettant l’accent sur l’excellence d’exécution. Tracey et son équipe ont mis en œuvre et dirigé une stratégie progressive de fusacs, ainsi qu'une autonomisation et une intégration axées sur la valeur, y compris de nombreuses acquisitions et des investissements stratégiques importants, à l'image de DECIEM et TOM FORD. Tracey a également dirigé l'équipe New Incubation Ventures (NIV) pour assurer le sourcing, le renforcement et le développement des marques et des business models de demain.

Tracey a contribué à renforcer les capacités TI de l’entreprise, en consolidant son avantage concurrentiel grâce à des investissements dans des domaines tels que les centres de technologie numérique du monde entier, en incarnant l’approche mondiale d’ELC en matière de gestion et d’innovation technologiques et en diversifiant ses capacités. Tracey a également joué un rôle de premier plan dans la mise en place de la capacité de services partagés pour soutenir l’activité et la croissance.

Tracey a joué un rôle essentiel dans le renforcement du développement et de l’engagement des talents en promouvant le programme Finance & Strategy Leadership Development Program (FASLEAP) d’ELC et en guidant l’approche de la fonction pour identifier, former et placer les meilleurs talents. Tracey a également fait preuve d'engagement en tant que Global Executive Sponsor du groupe de ressources des employés (ERG) du Women’s Leadership Network (WLN), dans lequel elle a contribué à promouvoir une culture de reconnaissance des femmes en tant que pionnières dans l’industrie de la beauté et à mettre en relief leur créativité et leur ingéniosité dans l’élaboration des tendances et la redéfinition des normes. Elle a défendu avec passion les efforts de l’entreprise dans les domaines de la philanthropie, de la citoyenneté et de la durabilité, ainsi que de l’inclusion, de la diversité et de l’équité, notamment en défendant des initiatives visant à promouvoir l’équité raciale et la représentation au sein de l’entreprise et de l’industrie de la beauté.

« Leader inspirante et visionnaire, Tracey s’est profondément engagée à incarner nos valeurs tout au long de ses années de service dévoué », déclare William P. Lauder, président exécutif. « Tracey a eu un impact notable sur le développement de nos activités en dirigeant notre stratégie de portefeuille, mais aussi en développant nos talents, en cultivant une culture d’inclusion et d’apprentissage continu, et en soutenant les initiatives visant à favoriser un lieu de travail plus diversifié et équitable. »

Tracey a reçu de nombreux prix et de nombreuses distinctions tout au long de sa brillante carrière. Elle a notamment reçu le prix Best CFO décerné par le magazine Institutional Investor, a été reconnue parmi le « Top 100 African Americans in Corporate America » et « The Most Powerful Women in Corporate America » par le magazine Black Enterprise. En 2019, elle a reçu un Achiever Award de Cosmetic Executive Women. Tracey siège actuellement au conseil d'administration d'Accenture PLC et au conseil d'administration de Meta Platforms Inc. (anciennement Facebook).

