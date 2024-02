Esterad Investment Co BSC est une société basée à Bahreïn qui investit dans divers actifs d'investissement sur les marchés locaux et internationaux. L'activité principale de la société est d'investir dans des investissements directs et dans tous types de titres et d'instruments financiers sur les marchés financiers locaux et internationaux. Le portefeuille de la Société est divisé en investissements cotés et non cotés, et subdivisé en actions directes (principalement en private equity et participations dans des sociétés associées), actions cotées, titres à revenu fixe et immobilier. La société détient des investissements dans ses filiales, qui comprennent Esterad BahrainInvest 1 WLL, Esterad BahrainInvest II WLL, Esterad RealInvest 1 WLL, Esterad Saudi Invest 1 WLL, Esterad Real Estate Holding WLL, Esterad CMH SPC et Labac UAE 1 WLL.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds