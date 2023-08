Estia Health Limited est un créateur de maisons de retraite résidentielles basé en Australie. La société est engagée dans la fourniture de services dans des maisons de retraite résidentielles. Elle exploite environ 72 maisons, dont 25 dans l'État de Victoria, 19 en Australie-Méridionale, 18 en Nouvelle-Galles du Sud et 10 dans le Queensland. Ces maisons disposent d'environ 6 596 places opérationnelles. La société gère des chambres individuelles. Elle s'occupe d'environ 8 000 résidents par an. La société fournit des soins de répit à court terme, des soins à long terme, des soins pour démence, des soins palliatifs et des soins d'urgence. Les soins de répit proposent une option à court terme pour les personnes nécessitant des soins et pour leurs soignants qui peuvent avoir besoin d'une pause. L'entreprise exploite ses maisons dans différents endroits, comme Aberfoyle Park, Albany Creek, Albury, Altona Meadows, Ardeer, Bannockburn, Benalla, Dandenong, Epping, Wattle Glen, Lockleys, Flagstaff Hill, Knoxfield, Melton South, et d'autres encore.

Secteur Installations et services en soins de santé