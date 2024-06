Estrima SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est la fabrication d'automobiles. La société conçoit et fabrique des mini-voitures électriques à deux places et des accessoires connexes sous la marque Biro'. Elle opère par l'intermédiaire de filiales, notamment Brieda E C S.r.l., Sharbie S.r.l. et UPooling S.r.l., qui proposent la mobilité en tant que service, la location et le partage de véhicules, tandis que la société française Biro' France S.a.s., qu'elle contrôle, exerce des activités de distribution sur le territoire français. La société opère à l'échelle mondiale.

Secteur Fabricants de voitures et camions