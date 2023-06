Estrima, accord avec des entrepreneurs suédois pour créer Birò Stockholm

(Alliance News) - Estrima Spa, fabricant de Birò, le plus petit véhicule électrique à quatre roues, a annoncé vendredi qu'elle avait conclu un accord avec les entrepreneurs suédois Casbar Agriwill et Rikard Bahrke pour créer Birò Stockholm, basé à Stockholm.

Dans le cadre de ce partenariat, Casbar Agriwill et Rikard Bahrke seront responsables de la vente, de la location et de l'entretien de Birò sur le marché suédois, notamment par l'installation de magasins temporaires stratégiques, selon une note.

Ces magasins seront présents dans plusieurs zones urbaines de Suède, à commencer par Stockholm, dans le but d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible et d'offrir aux clients un moyen innovant et efficace de profiter du plus petit véhicule électrique à quatre roues, idéal pour donner accès à la micro-mobilité dans les zones où le climat empêche les déplacements à vélo, à moto ou à scooter pendant de nombreux mois de l'année.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'expansion stratégique d'Estrima, annoncé lors de l'introduction en bourse et par la suite, qui prévoit l'ouverture de nouveaux marchés et de nouvelles villes en Europe, y compris la Suède, après les ouvertures récentes en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Slovénie et en Croatie.

Estrima a clôturé en baisse de 2,1 % vendredi, à 1,40 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

