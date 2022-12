Les bourses se relèvent sans briller avant l'arrêt de Noël

(Alliance News) - Vendredi, les principaux marchés boursiers européens ont clôturé en territoire légèrement positif lors de la dernière séance avant les vacances de Noël, à l'exception de Paris.

"Les actions n'ont pas réussi à susciter beaucoup d'enthousiasme pour les fêtes de fin d'année, mais au moins le FTSE 100 aborde Noël avec une meilleure année derrière lui que certains de ses pairs", selon Chris Beauchamp, analyste en chef chez IG Platform.

Malgré les attentes de nouvelles hausses de taux aux États-Unis, le dollar semble avoir perdu de son éclat. 2022 a été l'année du billet vert, mais la Fed a réduit sa rhétorique faucon, laissant la devise américaine plus vulnérable à de nouvelles baisses, même si l'économie américaine évite l'atterrissage brutal que beaucoup craignent."

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 0,3 % à 23 877,55, la moyenne capitalisation a gagné 0,2 % à 39 437,39, la petite capitalisation s'est redressée de 0,4 % à 27 704,58, et l'Italie croissance a terminé en positif de 0,1 % à 9 187,52.

Le FTSE 100 de Londres a clôturé dans le vert de 0,1%, le CAC 40 de Paris a baissé de 0,1% et le DAX 40 de Francfort a repris 0,2%.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Terna a cédé 5,1%. Jeudi, la valeur sûre a réalisé la deuxième clôture pour la vente de Difebal, une ligne électrique de 214 km en Uruguay, à CDPQ, un groupe d'investissement mondial, pour plus de 27 millions d'euros, conformément aux termes de l'accord.

BPER Banca a gagné 0,1% après avoir annoncé le renouvellement des accords de bancassurance avec le groupe Unipol, et en particulier avec UnipolSai Assicurazioni, pour la distribution des polices d'assurance vie et non-vie des sociétés "Arca Vita", "Arca Assicurazioni" et "Arca Vita International", ainsi que des produits dits "santé" de la société UniSalute.

Eni a gagné 0,8%. La société a indiqué vendredi que Vår Energi, une société cotée en bourse dont Eni est le principal actionnaire, a annoncé une nouvelle découverte de gaz dans la mer de Barents, en Norvège.

La découverte est évaluée de manière préliminaire à 9-21 milliards de mètres cubes de gaz récupérable - 57-132 millions de barils d'équivalent pétrole - et a le potentiel de contribuer aux futurs approvisionnements en gaz de la mer de Barents.

Banco BPM s'est redressé de 0,2 pour cent après avoir annoncé vendredi qu'il avait signé un term sheet contraignant avec Crédit Agricole Assurances pour former un partenariat stratégique de bancassurance à long terme dans le secteur de l'assurance dommages.

Leonardo a augmenté de 2,1 pour cent. La société a annoncé qu'elle a remporté un contrat d'un milliard de dollars canadiens (690 millions d'euros) auprès du ministère canadien de la Défense nationale, par l'intermédiaire de Leonardo UK Ltd - Yeovil, pour le programme de modernisation et d'expansion de la flotte d'hélicoptères AW101/CH-149 SAR Search and Rescue 'Cormorant'.

Sur le Mid-Cap, GVS a augmenté de 9,6%. La société, tout en vérifiant le respect des clauses contractuelles, a annoncé vendredi qu'elle avait obtenu un accord avec le pool de banques créancières et d'obligataires pour la modification et l'ajustement de la clause financière.

En outre, le partenaire GVS Group a accepté de fournir un prêt d'actionnaire non garanti pour que la société respecte le ratio d'endettement au 31 décembre 2022.

La Juventus a augmenté de 4,9 pour cent. Hier soir, elle a annoncé avoir reçu un "recours en révocation partielle, conformément à l'article 63 du CGS, de la décision du Tribunal fédéral d'appel du 27 mai 2022, devenue définitive" de la part du Ministère public fédéral auprès de la FIGC.

L'appel est lié à l'identification de nouvelles preuves apparues après l'analyse des interceptions téléphoniques et environnementales, des échanges informatiques et des documents manuels qui "démontrent l'existence d'un système, d'une organisation, d'une planification budgétaire pour l'achat et la vente de joueurs réalisée non pas pour des raisons techniques mais pour des raisons exclusivement liées à la nécessité d'atteindre, par le biais d'artifices, certains résultats économico-financiers", comme indiqué dans la pétition.

Maire Tecnimont a gagné 0,3 %. Jeudi, elle a annoncé que ses filiales Tecnimont, KT-Kinetics Technology et Stamicarbon avaient remporté plusieurs nouveaux contrats de licence, de services d'ingénierie et d'approvisionnement ainsi que d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, d'une valeur totale d'environ 280 millions USD.

Sa filiale Tecnimont a remporté un contrat EPC d'une valeur totale d'environ 1,3 milliard USD pour la construction d'une usine pétrochimique et des services et infrastructures associés.

Fincantieri a clôturé en hausse de 0,1 % après avoir annoncé que, dans le cadre d'un appel d'offres de l'UE pour le secteur de la défense et de la sécurité, il a signé un contrat avec le Secrétariat général de la défense et la Direction nationale de l'armement naval pour la construction d'une nouvelle unité hydro-océanographique navale majeure - NIOM pour l'Institut hydrographique de la marine, avec une livraison prévue en 2026 sur le chantier naval intégré de Riva Trigoso-Muggiano.

Le contrat a une valeur totale d'environ 280 millions d'euros et comprend également des services intégrés de logistique et de soutien temporaire pour une durée de six ans plus quatre options.

Dans le segment des petites capitalisations, Monrif - en hausse de 2,6% - et sa filiale Emiliana Grandi Alberghi ont annoncé jeudi que la vente de la propriété appartenant à Monrif, située à Assago et abritant l'hôtel Royal Garden, à W Property Investments a été finalisée.

Aeffe était en hausse de 2,0 % après avoir annoncé jeudi qu'elle avait signé l'acte de fusion par incorporation de sa filiale à 100 % Velmar Spa.

Civitanavi Systems est toujours en bas de l'échelle et a cédé 19% après avoir approuvé son budget 2023 jeudi et annoncé une mise à jour de ses objectifs de chiffre d'affaires total et d'EBITDA ajusté pour 2023, 'pour mieux refléter dans les projections le scénario macroéconomique modifié par rapport à ce qui avait été publié début février 2022', a expliqué la société dans une note.

Ainsi, les prévisions ont été mises à jour en prévoyant un objectif de revenu total dans la fourchette de 42-46 millions d'euros au 31 décembre 2023 et une marge d'Ebitda ajustée d'environ 29%.

Cellularline - en hausse de 1,0 % - a annoncé la signature d'un accord contraignant visant à acquérir une participation de 60 % dans Peter Jäckel Kommunikationssysteme, un important fabricant allemand d'accessoires pour smartphones.

La contrepartie préliminaire pour l'acquisition de 60% du capital social de Peter Jäckel GmbH s'élève à 3,05 millions d'euros et sera payée à la clôture.

Orsero - en hausse de 2,3% - a annoncé jeudi qu'elle avait signé l'accord d'achat d'actions pour l'acquisition d'une participation de 80% dans Blampin. La société précise que la contrepartie de l'acquisition de 80 % du capital s'élève à un total d'environ 40 millions d'euros.

Sur le marché alternatif des capitaux de Piazza Affari, Digital Value a terminé dans le vert de 2,0 % après avoir annoncé jeudi qu'elle avait obtenu la certification Oracle Cloud Solution Provider, se plaçant ainsi parmi les partenaires italiens d'Oracle qui ont déjà obtenu ce résultat.

Les analystes prévoient que les dépenses liées au cloud public dépasseront 45 % de toutes les dépenses informatiques des entreprises d'ici 2026.

À New York, le Dow est en hausse de 0,1 pour cent, le Nasdaq cède 0,4 pour cent et le S&P 500 augmente de 0,1 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0621 contre USD1.0599 à la clôture de jeudi. La livre, quant à elle, vaut 1,2063 USD contre 1,2019 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 84,28 USD le baril, contre 81,40 USD le baril mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 810,60 USD l'once contre 1 804,05 USD l'once jeudi soir.

Sur le calendrier économique de mardi, à 0030 CET est attendu le chiffre du chômage au Japon, tandis qu'à 0230 CET c'est le tour des bénéfices industriels chinois. De retour au Japon, à 0600 CET, les commandes de construction et les nouveaux chantiers résidentiels seront publiés.

Dans l'après-midi, outre-mer, c'est le tour de la balance commerciale des biens et des stocks de gros des États-Unis.

Une demi-heure plus tard, l'indice des prix des logements sera publié.

Parmi les entreprises inscrites sur la Piazza Affari, aucun événement n'est à signaler.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

