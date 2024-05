Nanjing Estun Automation Co., Ltd. est principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente d'équipements intelligents haut de gamme et de leurs composants clés. La société propose quatre catégories de produits, à savoir le système de commande numérique par ordinateur (CNC) pour le formage des métaux, le système d'asservissement électro-hydraulique, le système d'asservissement à courant alternatif (AC) et le système de contrôle du mouvement, ainsi que des robots industriels et des équipements complets.

Secteur Machines et équipements industriels