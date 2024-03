Esval SA est une société chilienne qui s'occupe de l'exploitation des services d'eau. La société est spécialisée dans la production et la distribution d'eau potable en gérant des stations de traitement d'eau et des systèmes d'approvisionnement en eau. Elle exploite également des installations de traitement des eaux usées, qui collectent, traitent et éliminent les déchets. Les activités de la société sont divisées en trois segments : La région de Valparaiso, la région de Coquimbo et Las Vegas. Les segments de la région de Valparaiso et de la région de Coquimbo comprennent la gestion des services d'eau dans une série de zones municipales de la région de Valparaiso, ainsi que de Coquimbo. La division de Las Vegas fournit les résultats des opérations commerciales et administratives de Servicios Sanitarios Las Vegas Ltda. La société est une filiale de Inversiones OTPPB Chile II Ltda. En outre, elle contrôle une série d'entités, dont Aguas del Valle SA et Servicios Sanitarios Las Vegas Ltda.

Secteur Services des eaux