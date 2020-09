Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Etablissements Fauvet-Girel S.A. FAUV FR0000063034 ETABLISSEMENTS FAUVET-GIREL S.A. (FAUV) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 11/09 11:30:15 36.2 EUR --.--% 14:39 ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL S A : 2020 EtFG rfi sem.30.06.2020 VDEF1.pdf PU 19/06 ETABLISSEMENTS FAUVET-GIREL : Convocation Assemblée générale ordinaire CO 2019 ETABLISSEMENTS FAUVET-GIREL : Rapport financier CO Synthèse Cotations Graphiques Actualités Société Finances Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Etablissements Fauvet Girel S A : 2020 EtFG rfi sem.30.06.2020 VDEF1.pdf 0 11/09/2020 | 14:39 Envoyer par e-mail :

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL Société Anonyme Au capital de 2 006 480 € Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE 1 ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL Société Anonyme Au capital de 2 006 480 € Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE SOMMAIRE RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE............................................................................................. 3 à 5 COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2020 .................................................................................... 6 à 26 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE............................................................... 27 à 50 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL..................... 51 2 ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL Société Anonyme Au capital de 2 006 480 € Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 30 JUIN 2020 ACTIVITE DE LA SOCIETE La société ETABLISSEMENT FAUVET GIREL est une société cotée sur le marché NYSE Euronext Paris (XPAR - Actions) sous le numéro ISIN FR FR0000063034 (FAUV) et dont l'activité actuelle consiste en la gestion de ses actifs immobiliers et financiers. Pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et selon les données EURONEXT (https://www.euronext.com/fr/products/equities/FR0000063034-XPAR), le cours le plus bas enregistré par le titre « Etablissements FAUVET GIREL » FR0000063034 a été de 31,4 € et le cours le plus haut a atteint 36,2 €. La cession envisagée du bloc de contrôle de Fauvet Girel au Groupe Krief au plus tard au 30/09/2018 n'a pas pu se réaliser faute de financement du cessionnaire. En anticipation de cette transaction, l'ensemble du parc de wagons et conteneurs a été cédé aux sociétés CIWC et SPACLO en 2018. Par son ordonnance en référé prononcé le 10/12/2019, le tribunal de Commerce de Versailles a donc donné entière satisfaction aux demandes des actionnaires de Fauvet Girel. Krief Group a fait appel de ce jugement de première instance par sa notification enregistrée le 03/02/2020. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la procédure judiciaire est suspendue. L'indemnité de rupture du protocole de cession a été transférée chez l'actionnaire majoritaire au cours de l'exercice. Au 30/06/2020, l'ordonnance du tribunal n'a pas été exécutée. Au cours du semestre clos le 30 juin 2020, la Société n'a donc eu aucune activité opérationnelle et aucune relance de son activité n'a été envisagée. Au 30 juin 2020, la Société ne possède plus aucun wagon, ni conteneur, et reste propriétaire d'un bien immobilier situé à MEUDON. A ce titre, à la suite de la constatation d'une erreur comptable au sens de l'article 122-6 du PCG, l'actif immobilier situé à MEUDON, initialement comptabilisé en immobilisations corporelles, a été reclassé en titre de participation au 30/06/2020. Les impacts sur les comptes au 30 06 2020 sont les suivants : Reclassement de la valeur brute des immobilisations corporelles (terrain, construction et autres immobilisations corporelle) en immobilisation financière (autres participations) pour un montant de 17 168,57 €.

Reprise des amortissements pratiqués depuis l'entrée du bien à l'actif générant ainsi un produit exceptionnel de 15 642,19 €. INFORMATIONS SUR LA DETENTION DU CAPITAL Le capital de la Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL est détenu pour 91,47 % par la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION S.P.A.C.L.O., le reste étant détenu par des personnes physiques. TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES Nous vous indiquons qu'aucune convention ou transaction entre parties liées n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au titre du premier semestre 2020. 3 ACTIVITES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT Eu égard à l'activité de la Société, nous vous informons que la Société n'a engagé aucune activité de recherche et de développement au cours du semestre. ÉVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LE 30 JUIN 2020 Entre la date du 30 juin 2020 et la date à laquelle le présent rapport est établi, un évènement significatif est intervenu à savoir : Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19 et à la suite des ordonnances n° 2020-318 et n° 2020-321 du 25 mars 2020, publiées le 26 mars 2020, les délais d'arrêté et d'approbation des comptes ont été prorogés et les modalités de tenue des conseils et des assemblées assouplies. En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la Société s'est tenue à huis-clos le 29 juillet 2020 et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et l'ensemble des résolutions proposées ont été approuvés à cette date. Il en résulte que le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2019 a été inscrit en instance d'affectation dans les comptes arrêtés au 30 juin 2020. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SECOND SEMESTRE 2020 La nature et le niveau des risques auxquels est soumise la Société n'ont pas changé par rapport aux facteurs de risques présentés dans notre rapport financier annuel sur l'exercice 2019. En l'absence d'activité opérationnelle, la Société ne présente aucun facteur de risque ou d'incertitude susceptibles d'influencer la marche des affaires au cours du second semestre. PERSPECTIVES POUR LE SECOND SEMESTRE 2020 La Société compte céder son actif représentatif d'un bien immobilier qu'elle détient à MEUDON d'ici la fin du second semestre 2020. EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS Les comptes semestriels au 30 juin 2020 présentés dans ce document ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 3 août 2020 et ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. La Société a retenu comme méthode de base, pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité, la méthode des coûts historiques. Les règles et méthodes d'établissement des comptes semestriels sont identiques à celles retenues pour les comptes annuels. Au titre du premier Semestre 2020 (et comparativement avec le premier semestre 2019) : Le chiffre d'affaires H.T. est nul comme au titre du premier semestre 2019. Les « autres produits » sont nuls comme au titre du premier semestre 2019. Les charges d'exploitation ressortent à 38 935 € contre 34 882 € au titre du premier semestre 2019. Elles se répartissent comme suit : 30 juin 2020 30 juin 2019 - Autres achats et charges externes 37 540 € 33 466 € - Impôts, taxes et versements assimilés 1 394 € 1 415 € - Salaires et traitements - - - Charges sociales - - - Dotations aux amortissements sur immobilisations - - - Autres charges 1 € 1 € Compte tenu de ces éléments, le résultat d'exploitation s'élève à <38 934> € contre <34 881> € au titre du premier semestre 2019. 4 Les produits financiers s'élèvent à 1 261 € contre 3 542 € au titre du premier semestre 2019. Ils correspondent essentiellement aux intérêts perçus des placements bloqués à long terme. En l'absence de charges financières, le résultat financier ressort donc du même montant. Nous enregistrons, au 30 juin 2020, un résultat courant avant impôts de <37 673> € (<31 339> € au 30 juin 2019), lequel en l'absence de résultat exceptionnel et d'impôts sur les bénéfices, laisse apparaître une perte de <22 031> € contre une perte de <31 339> € au 30 juin 2019. Le total du bilan de la Société s'élève au 30 juin 2020 à 7 202 408 € contre 7 208 826 € au 31 décembre 2019. INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT La Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL détient au 30 juin 2020 des certificats de dépôt pour un montant de 5 000 000 € (d'une durée maximum d'un mois et rémunérés à taux fixe). Le Président Directeur Général Gilles DAMBRINE 5 ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL Société Anonyme Au capital de 2 006 480 € Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2020 6 FAUVET GIREL Numéro SIRET : 552 064 933 00070 40 Boulevard Henri Sellier 92150 Suresnes Situation intermédiaire au 30/06/2020 AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 7 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES FAUVET GIREL Bilan AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 8 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES Bilan ACTIF Présenté en Euros ACTIF du 01/01/2020 Exercice précédent au 30/06/2020 31/12/2019 Variation (6 mois) (12 mois) Brut Amort.prov. Net Net Capital souscrit non appelé (0) Actif immobilisé Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires 1 500 1 500 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains 1 526 - 1 526 Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres participations 17 169 17 169 17 169 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 18 669 1 500 17 169 1 526 15 643 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances . Fournisseurs débiteurs . Personnel . Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices 122 589 - 122 589 . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 11 034 11 034 13 129 - 2 095 . Autres 100 000 100 000 100 000 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 7 066 447 7 066 447 6 969 579 96 868 Instruments financiers à terme et jetons détenus Charges constatées d'avance 7 758 7 758 2 002 5 756 TOTAL (II) 7 185 239 7 185 239 7 207 299 - 22 060 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) TOTAL ACTIF (0 à V) 7 203 908 1 500 7 202 408 7 208 826 - 6 418 AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 9 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES Bilan (suite) PASSIF Présenté en Euros PASSIF du 01/01/2020 Exercice précédent au 30/06/2020 31/12/2019 Variation (6 mois) (12 mois) Capitaux Propres Capital social ou individuel (dont versé : 2 006 480) 2 006 480 2 006 480 Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 208 086 208 086 Ecarts de réévaluation 17 480 17 480 Réserve légale 200 648 200 648 Réserves statutaires ou contractuelles 2 572 790 2 572 790 Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 2 147 968 2 147 968 Résultat de l'exercice -22 031 -62 937 40 906 Subventions d'investissement Provisions réglementées Résultat de l'exercice précédent en instance d'affectation -62 937 -62 937 TOTAL (I) 7 068 485 7 090 516 - 22 031 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit . Emprunts . Découverts, concours bancaires 180 186 - 6 Emprunts et dettes financières diverses . Divers . Associés Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32 349 18 124 14 225 Dettes fiscales et sociales . Personnel . Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires . Etat, obligations cautionnées . Autres impôts, taxes et assimilés 1 394 1 394 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 100 000 100 000 Instruments financiers à terme Produits constatés d'avance TOTAL (IV) 133 923 118 310 15 613 Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) TOTAL PASSIF (I à V) 7 202 408 7 208 826 - 6 418 AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 10 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES FAUVET GIREL Compte de résultat AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 11 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 12 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 13 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES FAUVET GIREL Annexes AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 14 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES Annexes Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020 dont le total est de 7 202 407,50 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -22 031,11 €, présenté sous forme de liste. L'exercice a une durée de 06 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 30/06/2020. Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 15 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES SOMMAIRE REGLES ET METHODES COMPTABLES Règles et méthodes comptables

Changements de méthode

Informations complémentaires pour donner une image fidèle COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT Etat des immobilisations

Etat des amortissements

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes Informations et commentaires sur : Produits et avoirs à recevoir

Charges à payer et avoirs à établir

Charges et produits constatés d'avance

Détail des produits exceptionnels et des charges exceptionnelles

Composition du capital social ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS Honoraires des Commissaires Aux Comptes

Tableau de variation des capitaux propres

Tableau de flux de trésorerie AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 16 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES REGLES ET METHODES COMPTABLES Règles et méthodes comptables (En application du règlement ANC n°2019-02 du 07 Juin 2019) Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES Les immobilisations incorporelles sont constituées d'un logiciel. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les taux d'amortissements pratiqués pour les immobilisations sont les suivants : Logiciels (linéaire) 12 mois Construction (linéaire) 50 ans Matériel en location et agencement (linéaire) 10 ans IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence. La société détient au 30/06/2020 des certificats de dépôt pour un montant de 5 000 000€. Ils ont une durée maximum de 1 mois et sont rémunérés à taux fixe. CREANCES ET DETTES Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 17 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES Changements de méthode Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. Correction d'erreurs Suite à la constatation d'une erreur comptable au sens de l'article 122-6 du PCG, l'actif immobilier situé à MEUDON, initialement comptabilisé en immobilisations corporelles, a été reclassé en titre de participation au 30/06/2020. Les impacts sur les comptes au 30 06 2020 sont les suivants : Reclassement de la valeur brute des immobilisations corporelles (terrain, construction et autres immobilisations corporelle) en immobilisation financière (autres participations) pour un montant de 17 168,57 €.

Reprise des amortissements pratiqués depuis l'entrée du bien à l'actif générant ainsi un produit exceptionnel de 15 642,19 €. Faits majeurs de l'exercice Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19 et suite aux ordonnances n° 2020-318 et n° 2020-321 du 25 mars 2020, publiées le 26 mars 2020, les délais d'arrêté et d'approbation des comptes ont été prorogés et les modalités de tenue des conseils et des assemblées assouplies. L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la société FAUVET GIREL est ainsi fixée au 29 juillet 2020. Il en résulte que le résultat de l'exercice clos au 31 12 2019 reste en instance d'affectation dans les comptes arrêtés au 30 06 2020. Par ailleurs, la cession envisagée du bloc de contrôle de Fauvet Girel au Groupe Krief au plus tard au 30/09/2018 n'a pas pu se réaliser faute de financement du cessionnaire. En anticipation de cette transaction, l'ensemble du parc de wagons et conteneurs a été cédé aux sociétés CIWC et SPACLO en 2018. Par son ordonnance en référé prononcé le 10/12/2019, le tribunal de Commerce de Versailles a donc donné entière satisfaction aux demandes des actionnaires de Fauvet Girel. Krief Group a fait appel de ce jugement de première instance par sa notification enregistrée le 03/02/2020. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la procédure judiciaire est suspendue. L'indemnité de rupture du protocole de cession a été transférée chez l'actionnaire majoritaire au cours de l'exercice. Au 30/06/2020, l'ordonnance du tribunal n'a pas été exécutée. Information au titre de l'impact du Covid-19 L'ANC a publié le 18 mai 2020 ses recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid-19 dans les comptes et situations intermédiaires établis à compter du 1er janvier 2020. L'évènement Covid-19 constitue selon l'ANC un fait pertinent qui doit être souligné dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020. AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 18 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES A ce titre, la société Fauvet Girel précise qu'au 30 06 2020 : La crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité ;

Sur la base de plan de trésorerie prévisionnel, la société Fauvet Girel n'a pas mis en place de plan de continuation ;

La société Fauvet Girel n'a pas sollicité d'aide gouvernementale. AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 19 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES Etat des immobilisations Valeur brute des Augmentations immobilisations Réévaluation en Acquisitions, au début d'exercice créations, virements cours d'exercice pst à pst Frais d'établissement, recherche et développement Autres immobilisations incorporelles 1 500 Terrains 1 526 Constructions sur sol propre 12 548 Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements 3 094 Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL 17 169 Participations évaluées par équivalence Autres participations 17 169 Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières TOTAL 17 169 TOTAL GENERAL 18 669 17 169 Diminutions Valeur brute Réev. Lég. Par virement de Par cession ou immob. à fin Val. Origine à pst à pst mise HS exercice fin exercice Frais d'établissement, recherche et développement Autres immobilisations incorporelles 1 500 Terrains 1 526 Constructions sur sol propre 12 548 Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements 3 094 Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL 17 169 Participations évaluées par équivalence Autres participations 17 169 Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières TOTAL 17 169 TOTAL GENERAL 18 669 AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 20 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES Etat des amortissements Situations et mouvements de l'exercice Début exercice Dotations Eléments sortis Fin exercice exercice reprises Frais d'établissement, recherche Autres immobilisations incorporelles 1 500 1 500 Terrains Constructions sur sol propre 12 548 12 548 Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Installations générales, agencements divers 3 094 3 094 Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL 15 642 15 642 TOTAL GENERAL 17 142 15 642 1 500 AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 21 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES Etat des provisions PROVISIONS Début Augmentations Diminutions Fin exercice exercice dotations Reprises Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées TOTAL Provisions réglementées Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions TOTAL Provisions Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations TOTAL Dépréciations TOTAL GENERAL Dont dotations et reprises : d'exploitation

financières

exceptionnelles AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 22 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES Etat des échéances des créances et des dettes ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d'un an Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale, autres organismes sociaux Etat et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices - T.V.A 11 034 11 034 - Autres impôts, taxes, versements et assimilés - Divers Groupe et associés Débiteurs divers 100 000 100 000 Charges constatées d'avance 7 758 7 758 TOTAL GENERAL 118 792 118 792 Montant des prêts accordés dans l'exercice Remboursements des prêts dans l'exercice Prêts et avances consentis aux associés ETAT DES DETTES Montant brut A un an Plus 1 an A plus au plus 5 ans au plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : - à 1 an maximum 180 180 - plus d'un an Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 32 349 32 349 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices - T.V.A - Obligations cautionnées - Autres impôts et taxes 1 394 1 394 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes 100 000 100 000 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance TOTAL GENERAL 133 923 133 923 Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts et dettes contractés auprès des associés AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 23 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES Produits et avoirs à recevoir Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES 108 TOTAL 108 Charges à payer et avoirs à établir Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 180 Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 172 Dettes fiscales et sociales 1 394 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir : ) 100 000 TOTAL 118 746 Charges et produits constatés d'avance Charges Produits Charges / Produits d'exploitation 7 758 Charges / Produits financiers Charges / Produits exceptionnels TOTAL 7 758 AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 24 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles PRODUITS EXCEPTIONNELS Montant Produits exceptionnels sur opérations de gestion (pénalités) Produits de cession d'actifs Reprise de dotations sur amortissements (correction erreur comptable) 15 642 Reprise de provisions (dépréciation sur autres créances) TOTAL 15 642 CHARGES EXCEPTIONNELLES Montant Valeur nette comptable éléments d'actif cédés Dotation aux amortissements et provisions (amor. déro. / dép. autres créances) Charges exceptionnelles diverses TOTAL Composition du capital social Nombre Valeur nominale Actions / parts sociales composant le capital social au début 250 810 8,00 de l'exercice Actions / parts sociales émises pendant l'exercice Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice Actions / parts sociales composant le capital social en fin 250 810 8,00 d'exercice Honoraires des Commissaires aux Comptes Montant - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes 8 300 - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services TOTAL AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 25 FAUVET GIREL 40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES Tableau de variation des capitaux propres Affect. du Résultat 31/12/2019 Augment. Diminutions résultat 30/06/2020 30/06/2020 31/12/2019 Capital social 2 006 480 2 006 480 Primes d'émission, de fusion… 208 086 208 086 Ecarts de réévaluation 17 480 17 480 Réserve légale 200 648 200 648 Réserves statutaires ou contract. 2 572 790 2 572 790 Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 2 147 968 2 147 968 Résultat en instance d'affectation (62 937) (62 937) Résultat (22 031) (22 031) TOTAL hors subv. et prov. régl. 7 090 516 (22 031) 7 068 485 Distribution de dividendes (+) Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL capitaux propres 7 090 516 (22 031) 7 068 485 Nombre d'actions (ou parts 250 810 250 810 sociales) Valeur nominale (en €) 28,27 28,18 Tableau des flux de trésorerie Rubriques 30/06/2020 31/12/2019 RÉS ULTAT NET DE L'EXERCICE (22 031) (62 937) +/- Dotations & reprises aux amortissements (15 642) +/- Dotations & reprises aux provisions (variation nette) (100 000) +/- Plus & moins value de cessions d'actifs +/- Eléments exceptionnels CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (37 673) (162 937) TRÉS ORERIE A L'OUVERTURE 6 969 391 7 247 792 +/- Capacité d'autofinancement (37 673) (162 937) +/- Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation 134 549 (115 464) FLUX DE TRÉS ORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION 96 875 (278 401) +/- Opérations de désinvestissements +/- Acquisitions d'immobilisations +/- Variation du besoin en fonds de roulement hors exploitation FLUX DE TRÉS ORERIE NÉCES S ITÉS PAR LES INVES TIS S EMENTS +/- Augmentation des capitaux propres +/- Variation comptes courants groupe +/- Variation des dettes financières FLUX DE TRÉS ORERIE NÉCES S ITÉS PAR LES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT FLUX DE TRÉS ORERIE DE L'EXERCICE 96 875 (278 401) +/- Disponibilités 2 066 267 1 969 392 +/- VMP 5 000 000 5 000 000 +/- Comptes courants bancaires créditeurs et intérêts courus TRÉS ORERIE A LA CLOTURE 7 066 267 6 969 391 AUDIT SYNTHESE - 11, rue de Téhéran - 75008 PARIS 26 ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL Société Anonyme Au capital de 2 006 480 € Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2020 27 A d n Paris 109 rue de Courcelles 75017 PARIS 4 rue du Bulloz ANNECY-LE-VIEUX 74940 ANNECY Commissaire aux comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris Etablissements FAUVET GIREL SOCIÉTÉ ANONYME À CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 2.006.480 €UROS 40, BOULEVARD HENRI SELLIER 92150 SURESNES Rapport du commissaire aux comptes sur l'information financière semestrielle PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2020 TÉL. 01 45 53 16 57 - FAX 01 45 53 16 67 / TÉL. 04 50 69 56 50 - FAX 04 50 69 56 69 28 SOCIÉTÉ A RESPONSABILITE LIMITÉE AU CAPITAL DE 100.000 EUROS - R. C. PARIS - SIRET 428 911 275 00066 A d n Paris _________ Etablissements FAUVET GIREL SOCIÉTÉ ANONYME À CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 2.006.480 €UROS 40, BOULEVARD HENRI SELLIER 92150 SURESNES Rapport du commissaire aux comptes sur l'information financière semestrielle PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2020 Aux actionnaires de la société Etablissements FAUVET GIREL, En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Etablissements FAUVET GIREL et en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale en application de l'article L 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons effectué un examen limité des comptes semestriels de la société Etablissements FAUVET GIREL, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; Ces « comptes » ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 3 août 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19 Ces « comptes » ont été établis sous la responsabilité de votre Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. 29 A d n Paris _________ En conséquence, l'assurance que les « comptes », pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature remettre en cause au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes semestriels et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations du semestre ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de ce semestre. Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels. NANTERRE ATTESTATION DU RESPOSNABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 Je, soussigné, Monsieur Gilles DAMBRINE, Directeur Général de la Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL, Société Anonyme au capital de 2 006 480 € dont le siège social est 40 boulevard Henri Sellier 92150 SURESNES, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 064 933, Atteste qu'à ma connaissance les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société ETABLISSEMENT FAUVET GIREL et que le rapport semestriel d'activité présente, conformément aux dispositions de l'article 222-6 du règlement général de l'AMF, un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leurs incidences sur les comptes, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restant de l'exercice. Fait à SURESNES Le 3 août 2020 Gilles DAMBRINE Président Directeur Général 51

