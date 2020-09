Établissements Maurel & Prom : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PIEP, l'actionnaire majoritaire de Maurel & Prom, a décidé de ne pas bénéficier de ses droits de vote doubles grâce à l'inscription temporaire de l'ensemble de ses actions en titres détenus au porteur, réinitialisant ainsi leur durée de détention en date du 31 août 2020. Plus de 99% des actions qu'il détient auraient dû bénéficier de ces droits de vote doubles (à fin août 2020 et fin février 2021) en vertu d'une durée de détention au nominatif supérieure à quatre ans, et ce conformément aux dispositions du Code de commerce et des statuts d'Etablissements Maurel & Prom SA.Maurel & Prom déclare que cette décision a été prise afin de ne pas modifier l'équilibre actionnarial actuel.En conséquence, ces actions détenues par PIEP conserveront un droit de vote simple (une action = une voix) pour une durée minimale de quatre ans à compter du 31 août 2020.