MAUREL ET PROM : parmi les plus fortes baisses du SRD à la mi-séance du jeudi 22 avril 2021

MAUREL ET PROM (-3,61% à 1,9760 euro)



Maurel & Prom a réalisé au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 85 millions de dollars, en hausse de 7% sur un an, mais en repli de 27% par rapport au dernier trimestre 2020. La production a reculé de 13% par rapport à l'an dernier, et de 1% par rapport au trimestre précédent, à 24 240 barils équivalent pétrole par jour (bep/j)