MAUREL ET PROM (+9,05% à 2,29 euros)

La société d'exploration et de production pétrolière signe sa troisième séance de hausse dans le sillage du pétrole. Mercredi dernier, elle a par ailleurs dévoilé des résultats annuels marqués par une forte résistance opérationnelle et financière dans un contexte économique difficile.