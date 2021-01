Maurel & Prom : Activité pour l'année 2020

Regulatory News:

Olivier de Langavant, Directeur Général de Maurel & Prom (Paris:MAU) a déclaré :

« Au cours d’une année marquée par un contexte particulièrement difficile, Maurel & Prom a fait preuve de réactivité en prenant immédiatement les mesures nécessaires pour faire face aux difficultés rencontrées. Malgré les cours du brut en forte baisse et une production réduite en raison des quotas OPEP, nous avons réussi à faire baisser la dette nette sur l’exercice 2020, démontrant ainsi la pertinence du plan d’action engagé dès mars. Nous travaillons désormais à la pérennisation des efforts entrepris, ainsi qu’à des initiatives permettant de tirer parti de la période actuelle pour positionner au mieux Maurel & Prom pour son développement à long terme. »

Indicateurs clés sur l’année 2020

T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 12 mois 2020 12 mois 2019 Var. 2020 vs. 2019 Production en part M&P Gabon (huile) b/j 19 594 16 675 16 245 15 096 16 896 19 828 -15% Angola (huile) b/j 4 213 4 003 3 793 3 725 3 933 1 879¹ 109% Tanzanie (gaz) Mpc/j 30,7 25,4 33,1 36,7 31,5 33,8 -7% Total bep/j 28 916 24 919 25 549 24 937 26 076 27 340 -5% Prix de vente moyen Huile $/b 56,5 23,0 46,6 45,0 40,1 67,2 -40% Gaz $/BTU 3,32 3,33 3,31 3,31 3,32 3,26 2% Chiffre d’affaires Gabon M$ 83 37 65 57 242 454 -47% Angola M$ 13 7 10 10 40 31 30% Tanzanie M$ 8 9 11 16 43 34 26% Production valorisée M$ 103 52 85 83 324 519 -37% Activités de forage M$ 5 1 0 0 6 12 Marketing d'huile tierces parties M$ 0 0 0 0 0 7 Retraitement des décalages d'enlèvements et réévaluation des stocks M$ -28 8 -15 34 -1 -34 Chiffre d'affaires consolidé M$ 80 62 70 117 330 504 -35%

¹ 4 484 b/j en part M&P sur la période de détention de l’actif (du 1er août au 31 décembre 2019)

La production du Groupe en part M&P au cours de l’année de 2020 s’établit à 26 076 bep/j, en baisse de 5% par rapport à 2019 (27 340 bep/j). Cette baisse résulte principalement des réductions de production entreprises sur le permis d’Ezanga au Gabon (16 896 b/j en part M&P en 2020 contre 19 828 b/j en 2019) dans le cadre de la mise en œuvre des quotas instaurés par l’OPEP.

Le prix de vente moyen de l’huile s’établit à 40,1 $/b contre 67,2 $/b en 2019, en recul de 40%.

La production valorisée du Groupe (revenus des activités de production, hors décalages d’enlèvement) s’établit à 324 M$, en baisse de 37% par rapport à 2019. Le retraitement des décalages d'enlèvement net de la réévaluation de la valeur des stocks a eu un effet globalement neutre, résultant en un ajustement à la baisse de 1 M$. Après intégration des 6 M$ résultant des activités de la filiale de forage (Caroil), le chiffre d’affaires consolidé annuel du Groupe s’élève donc à 330 M$.

Activités de production

Gabon

La production d’huile en part M&P (80%) sur le permis d’Ezanga s’élève à 16 896 b/j (21 120 b/j à 100%) en 2020, en baisse de 15% par rapport à 2019. Afin de profiter de la période de faiblesse du prix du brut, M&P avait suspendu temporairement, à compter de mai 2020, la production de certains puits dans l’objectif d’améliorer les conditions du réservoir sur le long terme. Cet effort s’est ensuite poursuivi dans le cadre des quotas instaurés par l’OPEP, dont le Gabon est membre.

En janvier 2021, la production du champ d’Ezanga est encore limitée à 19 000 b/j (soit 15 200 b/j en part M&P). Il est attendu que cette contrainte sera progressivement relâchée durant le premier semestre 2021.

Tanzanie

La production de gaz en part M&P (48,06%) sur le permis de Mnazi Bay s’établit à 31,5 Mpc/j (65,5 Mpc/j à 100%) pour 2020, en légère baisse de 7% par rapport à 2019.

Au niveau du chiffre d’affaires, ce recul des ventes a été compensé par l’allocation de droits complémentaires à M&P. Ces droits correspondent à la recharge de l’impôt sur les sociétés au partenaire TPDC, conformément aux dispositions du contrat de partage de production. En conséquence, le chiffre d’affaires de M&P en Tanzanie est en hausse de 26% à 43 M$ contre 34 M$ en 2019.

Angola

La production en part M&P (20%) du Bloc 3/05 en 2020 s’élève 3 933 b/j (19 663 b/j à 100%). Malgré la baisse des cours du brut, la production valorisée a augmenté de 30% (40 M$ contre 31 M$ en 2019) en raison de l’intégration de l’actif sur l’intégralité de la période (contre seulement cinq mois en 2019).

Réserves du Groupe au 31 décembre 2020

Les réserves du Groupe correspondent aux volumes d’hydrocarbures techniquement récupérables représentatifs de quote-part d’intérêts du Groupe dans des permis déjà en production et de ceux mis en évidence par les puits de découverte et de délinéation qui peuvent être exploités commercialement. Ces réserves au 31 décembre 2020 ont été évaluées par DeGolyer and MacNaughton au Gabon, en Angola et en France, et par RPS Energy en Tanzanie.

Les réserves 2P du Groupe s’élèvent à 182,9 Mbep au 31 décembre 2020, dont 120,1 Mbep de réserves prouvées (1P). L’évolution par rapport à 2019 s’explique par la production au cours de l’année écoulée, aucune révision significative n’ayant été constatée en 2020.

Réserves 2P en part M&P :

Huile (Mb) Huile (Mb) Huile (Mb) Gaz (Gpc) Mbep Gabon Angola France Tanzanie 31/12/2019 138,6 14,8 0,8 225,4 191,9 Production -6,2 -1,4 0,0 -11,4 -9,5 Révision 0.0 1.3 -0.6 0.1 0.7 31/12/2020 132,4 14,6 0,2 214,0 182,9 Dont réserves 1P 89,0 11,8 0,1 115,3 120,1 soit 67% 81% 46% 54% 66%

Pour rappel, ces chiffres ne prennent pas en compte la participation de 20,46% détenue par M&P dans Seplat, un des principaux opérateurs nigérians coté sur les bourses de Londres et Lagos. Pour mémoire, les réserves 2P de Seplat s’élevaient à 509 Mbep au 1er janvier 2020 (soit 104 Mbep pour la participation de 20,46% de M&P).

Par ailleurs, en raison des sanctions internationales à l’encontre de la société nationale vénézuélienne PDVSA, l’activité de M&P au titre de sa participation dans la société PRDL se limite pour le moment aux seules opérations liées à la sécurité du personnel et des actifs, ainsi qu’à la protection de l’environnement. En conséquence, aucune réserve n’a été retenue au titre de cette participation à ce jour.

Situation financière

La position de trésorerie du Groupe au 31 décembre 2020 s’établit à 168 M$, contre 212 M$ au 30 juin 2020 et 231 M$ au 30 septembre 2020. L’année 2020 a vu une baisse de l’endettement net, qui passe de 469 M$ à 455 M$, après remboursement de 77 M$ de dette (75 M$ de Prêt à Terme et 2 M$ de Prêt d’Actionnaire).

La dette de 43 M$ de la Gabon Oil Company (GOC) liée à son entrée sur le permis d’Ezanga en 2019 et correspondant à la somme due à M&P au titre du portage des coûts antérieurs à 2018 a désormais été validée lors d’une procédure d’expertise auprès de la CCI. Ces 43 M$, qui ne sont pas inclus dans la position de trésorerie de 168 M$ au 31 décembre 2020, font l’objet de procédures pour obtenir prochainement leur libération.

Les initiatives de réduction des coûts engagées depuis le mois de mars 2020 ainsi que les dépréciations d’actifs enregistrées au cours du premier semestre 2020 ont significativement abaissé le point d’équilibre du Groupe en terme de résultat net. En effet, ce dernier est désormais inférieur à 45 $/b (hors éléments exceptionnels et quote-part de résultat de Seplat) sur la base des chiffres de production actuels. De même, le point d’équilibre cash est quant à lui inférieur à 30 $/b avant service de la dette.

Français Anglais pieds cubes pc cf cubic feet millions de pieds cubes par jour Mpc/j mmcfd million cubic feet per day milliards de pieds cubes Gpc bcf billion cubic feet baril B bbl barrel barils d’huile par jour b/j bopd barrels of oil per day millions de barils Mb mmbbls million barrels barils équivalent pétrole bep boe barrels of oil equivalent barils équivalent pétrole par jour bep/j boepd barrels of oil equivalent per day millions de barils équivalent pétrole Mbep mmboe million barrels of oil equivalent

