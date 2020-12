Maurel & Prom : Calendrier 2021 des publications financières

Regulatory News:

Etablissements Maurel & Prom (Paris:MAU)(Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070) annonce son calendrier financier pour l’année 2021.

28 janvier 2021 : Chiffre d’affaires 2020

Communiqué avant l’ouverture des marchés 10 mars 2021 : Résultats annuels au 31 décembre 2020

Communiqué avant l’ouverture des marchés 22 avril 2021 : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2021

Communiqué avant l’ouverture des marchés 18 mai 2021 : Assemblée générale des actionnaires (15h) 22 juillet 2021 : Chiffre d’affaires 1er semestre 2021

Communiqué avant l’ouverture des marchés 4 août 2021 : Résultats semestriels au 30 juin 2021

Communiqué avant l’ouverture des marchés 21 octobre 2021 : Chiffre d’affaires 9 mois 2021

Communiqué avant l’ouverture des marchés

Ces dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n’est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d’hypothèses que nous considérons comme raisonnables, mais qui pourraient néanmoins s’avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut, les variations des taux de change, les incertitudes liées à l’évaluation de nos réserves de pétrole, les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés, les problèmes opérationnels, la stabilité politique, les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est cotée sur Euronext Paris

CAC All-Tradable – CAC Small – CAC Mid & Small – Eligible PEA-PME and SRD

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

