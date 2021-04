Maurel & Prom : les cours du brut soutiennent les revenus

Maurel & Prom a vu son chiffre d'affaires augmenter au premier trimestre grâce à la vigueur des cours du brut, qui lui a permis de compenser le repli de sa production au Gabon et en Angola.



Le groupe pétrolier français indique dans un communiqué que son chiffre d'affaires consolidé a atteint 85 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année, contre 80 millions de dollars un an plus tôt.



Au cours du premier trimestre, la production pétrolière lui revenant s'est replié à 25.240 barils par jour, contre 28.916 barils/jour au premier trimestre 2020.



Le groupe a néanmoins profité de la poursuite de la hausse des prix du brut, avec un prix de vente moyen de l'huile qui s'est établi à 57,3 dollars sur le trimestre contre 56,5 dollars le baril un an plus tôt.



En Bourse, ces annonces se traduisaient par un repli de l'ordre de 3,5% du titre Maurel & Prom jeudi à Paris en toute fin de matinée.



