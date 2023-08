Ethan Allen Interiors Inc. est une société de design d'intérieur, qui opère en tant que fabricant et détaillant sur le marché de l'ameublement de la maison. La société fournit des services de design d'intérieur gratuits à ses clients et vend une gamme de produits d'ameublement de la maison par le biais d'un réseau de centres de design situés aux États-Unis et à l'étranger, ainsi qu'en ligne sur ethanallen.com. La société a deux secteurs à présenter : La vente en gros et la vente au détail. Le secteur de la vente en gros est principalement impliqué dans le développement de la marque Ethan Allen et englobe tous les aspects de la conception, de la fabrication, de l'approvisionnement, du marketing, de la vente et de la distribution de sa gamme de meubles et d'accessoires pour la maison. Le secteur de la vente au détail vend des meubles de maison et des accessoires aux clients par le biais d'un réseau de centres de design exploités par la société. La société exploite environ 139 centres de design de détail, dont 135 sont situés aux États-Unis et quatre au Canada.

Secteur Mobiliers de maison