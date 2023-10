Ethema Health Corporation, avec ses filiales, opère dans le domaine des soins de santé comportementale, en particulier dans le traitement des troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives. Les secteurs d'activité de la société comprennent les services aux patients hospitalisés et les activités de location. Son secteur des services aux patients hospitalisés est engagé dans les services de réadaptation fournis aux clients, ces services ont été fournis aux clients dans ses opérations Evernia, Addiction Recovery Institute of America et Seastone of Delray. Son secteur des opérations de location est engagé dans l'activité de location de biens immobiliers.

Secteur Installations et services en soins de santé