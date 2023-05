Ethernity Networks lève 750 000 GBP, confiant dans la visibilité de ses ventes

(Alliance News) - Ethernity Networks Ltd a annoncé jeudi son intention de lever 750 000 GBP par le biais d'un placement de 25 millions d'actions à 3 pence chacune.

Le fournisseur israélien de technologie de semi-conducteurs de traitement des données pour les appareils de réseau a déclaré que le directeur et chef de la direction David Levi soutient le placement et a souscrit 833 334 actions d'une valeur de 25 000 livres sterling.

Un montant supplémentaire de 100 000 GBP pourrait être levé par le placement de 3,3 millions d'actions supplémentaires.

Environ 713 000 GBP du produit de la vente serviront à financer l'achat de biens d'équipement afin d'améliorer les installations de test et d'intégration, d'accélérer l'expédition des produits et leur livraison aux clients, de renforcer le bilan, les déploiements sur le terrain et les besoins généraux en fonds de roulement.

Ethernity a fait état d'un intérêt croissant pour ses nouvelles offres de produits et reste confiant sur la visibilité des revenus pour 2023.

"Sur la base des commandes contractées et des estimations des commandes potentielles qui sont en cours de discussion avec des clients potentiels, les administrateurs restent d'avis que des revenus de 9 millions de dollars pour 2023 sont réalisables", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires devrait rester significativement pondéré vers le second semestre de l'année, a déclaré la société.

Les actions d'Ethernity Networks ont clôturé en baisse de 52% à 3,00 pence à Londres jeudi.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

