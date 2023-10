Ethernity Networks Ltd - fournisseur de technologie de semi-conducteurs de traitement de données pour les appareils de réseau, basé à Airport City, Israël - annonce une demande au tribunal de Tel Aviv pour une ordonnance de suspension temporaire des procédures et la convocation d'une assemblée des créanciers. Elle annonce également la suspension temporaire de la négociation de ses actions sur l'AIM, à compter de jeudi. L'entreprise déclare avoir été confrontée à des défis importants au cours des derniers mois, notamment "une augmentation significative et inattendue du coût et des délais de livraison" de composants essentiels, à la suite d'une pénurie mondiale causée par le Covid-19. Plusieurs clients ont également connu des difficultés financières liées à la pandémie, ce qui a rendu plus difficile le recouvrement des créances. Ethernity pense également que deux clients de longue date violent l'utilisation d'une licence "depuis plusieurs années" et déclare qu'elle "prendra des mesures pour réclamer cette infraction". Ethernity indique que son solde de trésorerie actuel est d'environ 107 000 USD.

Le directeur général, David Levi, déclare que le PST, s'il est accordé, "donnera à la société le temps de résoudre les problèmes avec les créanciers et d'achever la restructuration de l'entreprise et la mise en œuvre de notre modèle d'entreprise révisé qui se concentre sur la génération de liquidités à court terme. Si nous n'y parvenons pas, cela préservera le plus de valeur pour les actionnaires et nous permettra de rechercher un acheteur ou une autre solution pour l'entreprise".

Cours actuel de l'action : suspendu à Londres, dernier cours à 0,78 pence jeudi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 93 %.

