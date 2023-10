Ethernity Networks Ltd est un fournisseur de processeurs de flux de systèmes de réseaux sur puce. La société se concentre sur le développement et la fourniture d'une technologie de traitement de réseau haut de gamme pour la commutation Ethernet des opérateurs, y compris l'accès à large bande, le backhaul mobile, la démarcation Ethernet des opérateurs et les centres de données. La société est une entreprise basée sur la technologie FPGA (field-programmable gate array). La technologie FPGA permet l'utilisation de FPGA pour un déploiement de masse pour les télécommunications, l'accès Ethernet, le backhaul mobile et les centres de données. Les produits de la société comprennent ACE NIC, ENET38xxZ/99, ENET38xx, ENET3875 / G.999.1, ENET38xx PW, ENET4200, ENET4800, carte d'évaluation ENET 48xx et carte d'évaluation ENET 38xx. La société propose des solutions, telles que la virtualisation de réseau et le SDN, l'accès à large bande, le backhaul mobile, la commutation carrier Ethernet, l'accès radio, l'équilibrage de charge, les NIC intelligentes et le commutateur avionique.