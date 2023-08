Ethos Ltd est un spécialiste vertical des montres et accessoires de luxe basé en Inde. La société est engagée dans le commerce de montres, d'accessoires et d'articles de luxe, dans les services de marketing et de soutien, et dans la prestation de services après-vente connexes. Elle offre à ses clients une expérience de vente au détail de produits de luxe axée sur le contenu grâce à sa présence en ligne et physique. Elle propose une expérience omnicanale aux clients par le biais de son site Web et de ses plateformes de médias sociaux. Les segments de la société comprennent les montres et les accessoires, ainsi que les services de marketing et autres services de soutien. Elle possède un portefeuille de marques de montres de luxe, telles que Omega, IWC Schaffhausen, Jaeger LeCoultre, Panerai, Bvlgari, H. Moser & Cie, Rado, Longines, Baume & Mercier, Oris SA, Corum, Carl F. Bucherer, Tissot, Raymond Weil, Louis Moinet et Balmain. La filiale de l'entreprise, Cognition Digital LLP (Cognition), dont l'activité consiste à développer et à mettre en œuvre des technologies de l'information (TI) et à mener des activités basées sur les TI.

Secteur Détaillant habillement et accessoires