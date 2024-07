Etihad Etisalat Co SJSC (Mobily) est un opérateur de télécommunications basé en Arabie Saoudite. L'activité principale de la société est l'établissement et l'exploitation d'un réseau de télécommunications mobiles sans fil, de réseaux de fibres optiques et de toute extension de ceux-ci ; la gestion, l'installation et l'exploitation de réseaux téléphoniques, de terminaux et de systèmes d'unités de communication, ainsi que la vente et l'entretien de téléphones mobiles et de systèmes d'unités de communication. Elle offre une infrastructure de communication couvrant les services et solutions mobiles et à large bande, ainsi que les services et solutions par satellite. La société fournit aux abonnés des services de deuxième génération (2G), de troisième génération (3G), de quatrième génération en duplex à répartition en fréquence (4G FDD) et de quatrième génération en duplex à répartition dans le temps (4GE TDD). Ses clients sont répartis selon les catégories suivantes : prépayés (mobiles), postpayés (mobiles), opérateurs de téléphonie mobile, entreprises, petites et moyennes entreprises (PME) et ménages (FTTH).