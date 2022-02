L'entreprise émiratie e& cherche à se développer dans le secteur des télécommunications et dans d'autres domaines, notamment par le biais de fusions et d'acquisitions.

La société explore un éventail de possibilités, y compris des coentreprises potentielles, des acquisitions et des cotations de filiales, bien qu'elle veuille garder le contrôle de toutes ses unités, a déclaré le PDG du groupe, Hatem Dowidar, dans une interview.

"Bien que les télécoms soient une bonne activité, et que nous nous concentrions toujours sur les télécoms - car pour nous c'est la vache à lait qui génère de l'argent - la croissance à long terme doit passer par l'expansion", a déclaré M. Dowidar.

"Dans le domaine des télécommunications, nous envisageons une expansion géographique", a-t-il ajouté, en explorant les marchés d'Afrique, d'Europe et d'Asie qui présentent un potentiel de croissance, une stabilité politique et une réglementation solide. Il n'a pas cité de marchés cibles spécifiques.

Le groupe a scindé ses activités en deux : e& life, axée sur les services aux consommateurs, e& enterprise, qui fournit des services numériques aux administrations et aux entreprises, et Etisalat, la branche télécoms, qui, selon M. Dowidar, est la septième plus grande capitalisation boursière du monde.

Le groupe a également créé e& capital pour favoriser les acquisitions et les fusions.

M. Dowidar a déclaré qu'une ventilation de la contribution de chaque unité serait communiquée aux investisseurs "dans quelques mois". La croissance totale du chiffre d'affaires d'e& a été de 3% en 2021, tandis qu'e& enterprise a progressé de 17%, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'attendait à une accélération de la croissance.

"Nous préparons quelques autres annonces prochainement en Égypte", ainsi qu'au Pakistan, a-t-il déclaré. L'annonce en Égypte sera liée au secteur de la fintech, a-t-il ajouté.

L'entreprise est ouverte à des accords potentiels avec d'autres grands fournisseurs de télécommunications, a-t-il dit. Il ne s'attend pas à ce qu'elle entre dans les Émirats arabes unis, où le gouvernement détient des participations majoritaires dans les deux fournisseurs de télécommunications, en raison du taux de pénétration élevé et des vitesses et services Internet déjà de haute qualité.

"Compte tenu des ambitions d'e& soulignées dans le nouveau modèle d'exploitation, nous pourrions envisager de lever des fonds si une opportunité inorganique appropriée se matérialise", a déclaré un représentant.

La question de savoir si les applications populaires d'appel par Internet comme WhatsApp - qui ont longtemps été bloquées dans les Émirats arabes unis - seront autorisées dépend des régulateurs, a-t-il ajouté. WhatsApp et d'autres applications ont été autorisées lors de l'exposition universelle de Dubaï.

"Nous sommes prêts à faire face à tout ce qui se présente sur le marché... En fin de compte, ces applications utilisent toutes des données. Cela pourrait diminuer notre utilisation de la voix, mais cela augmentera notre utilisation des données", a déclaré M. Dowidar.