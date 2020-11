Colruyt rénové de Merksem : l'espace fraîcheur est deux fois plus grand

30 novembre 2020

Le mercredi 2 décembre, le Colruyt de Merksem (Roosensplein) rouvrira ses portes. Le magasin a été rénové et agrandi d'un quart. La superficie de l'espace fraîcheur et du point d'enlèvement Collect&Go a même doublé. Résultat : des courses plus confortables et un plus large assortiment dans les rayons. Si le magasin a été rénové, le parking a, lui aussi, subi quelques transformations. Un grand emplacement pour les vélos y a été aménagé et des bornes de recharge pour les voitures et vélos électriques installées.

La surface commerciale du magasin rénové de Merksem s'étend sur 1 743 m², soit un quart de plus qu'auparavant. Le gérant Hans Verachten : « Un plus grand magasin est synonyme d'un plus grand assortiment. Notre espace fraîcheur a même doublé de volume. La boucherie en libre service a été relookée. Vous voyez nos bouchers qualifiés à l'œuvre dans un atelier ouvert, où ils découpent et emballent la viande fraîche sur place. Si vous avez des questions ou si vous désirez passer une commande spéciale, vous pouvez facilement vous adresser à eux. »

La surface du point d'enlèvement Collect&Go a également doublé. Collect&Go est le service pratique de courses en ligne de Colruyt Group. Les clients envoient leurs listes d'articles via le site collectandgo.be ou l'application, et les collaborateurs regroupent leurs achats dans le point d'enlèvement pour le jour et l'heure de leur choix. « Et comme nous disposons de davantage de place, nos collaborateurs peuvent aider les clients encore plus efficacement », explique le gérant.

Le Colruyt de Merksem (Roosensplein) est facile et sûr d'accès. Le parking couvert rénové dispose d'une plus large entrée par Molenlei. Une borne de recharge pour les voitures électriques est également disponible. Les cyclistes n'ont pas été oubliés avec un nouvel emplacement pour pas moins de 60 vélos et 2 bornes pour les vélos électriques.

Vu la situation sanitaire, il n'y aura pas de soirée portes ouvertes à l'occasion de la réouverture du magasin. Le gérant Hans Verachten : « Venez découvrir votre Colruyt rénové, nous vous offrirons un petit cadeau de bienvenue. Avec toute mon équipe, nous sommes très impatients de vous accueillir en toute sécurité. Nous vous demandons également de vous présenter seul en magasin afin de respecter les règles édictées par le gouvernement. »

Philip Sterck (manager régional) au 02 345 23 45.

Eva Biltereyst (responsable presse Colruyt Meilleurs Prix) au 0479 72 29 10.

Colruyt Merksem (Roosensplein)

Molenlei 1

2170 Merksem

lun. - sam. : 8 h 30 - 20 h

ven. : 8 h 30 - 21 h

Télécharchez les photos du magasin ici.