Etn Fr Colruyt : Colruyt Group améliore le contrôle de la qualité des aliments grâce à la technologie innovante Xpectrum

3 décembre 2020

Colruyt Group fait entrer le contrôle qualité de plain-pied dans l'innovation : il vient en effet de tester le système Xpectrum dans le cadre de sa propre production alimentaire. Cette technologie belge fonctionne sur la base de la spectroscopie dans le proche infrarouge (SPIR) qui mesure la composition et la texture d'un produit alimentaire à l'aide de la lumière et de sa réflexion. De quoi repérer facilement un éventuel ajout d'eau, par exemple. Grâce à ce système, Colruyt Group a pu, pendant la période de test, mesurer 100 fois plus d'échantillons et réaliser des économies considérables. Articulé autour des technologies d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle, le « spectromètre » permet de scanner les produits alimentaires et de détecter immédiatement un défaut éventuel.

Il est impératif d'assurer la qualité et l'authenticité des produits tout au long de la filière alimentaire. Il y a cependant toujours un petit risque qu'un fournisseur y introduise (involontairement) des aliments de mauvaise qualité ou qu'on y trouve des aliments délibérément frelatés. Il existe aujourd'hui des systèmes de gestion de la qualité très exhaustifs au niveau des paramètres pris en compte. Cependant, on se fie souvent aux certificats et aux cahiers de charges convenus, et/ou on effectue peu de tests (spécifiques) en profondeur pour repérer une fraude, par exemple, sur les épices, l'huile d'olive, la viande ou le poisson.

« La sûreté et la qualité des aliments sont et restent notre plus grand atout, » déclare Stefan Goethaert, responsable final du Service qualité chez Colruyt Group. « Notre service Qualité effectue déjà de nombreux contrôles qualité, mais nous nous sommes mis en quête du moyen d'augmenter efficacement leur nombre sur les produits de nos propres ateliers de production et sur les denrées alimentaires livrées dans nos centres de distribution. Lors des tests, Xpectrum a montré toute son efficacité. Cette solution est par ailleurs en phase avec notre volonté de pousser nos processus vers l'innovation. »

Xpectrum est un outil innovant, développé par la start-up belge du même nom. Il utilise une technologie de spectroscopie simple à utiliser, rapide et fiable, susceptible d'améliorer la sûreté, la qualité et l'authenticité des aliments en rendant leurs contrôles plus efficaces. Son objectif est d'alléger la mission de la grande distribution dans ce domaine. Xpectrum fonctionne sur la base de la spectroscopie dans le proche infrarouge (SPIR) : il mesure la composition et la texture d'un produit alimentaire à l'aide de la lumière et de sa réflexion. Il peut par exemple détecter si de l'eau a été ajoutée à un produit alimentaire (comme dans un poulet), déterminer une variété, mais aussi vérifier qu'un produit rencontre bien les paramètres de qualité préétablis.

Grâce à cette technologie, un collaborateur peut très facilement effectuer lui-même une mesure lorsqu'il réceptionne des produits ou des matières premières. Il utilise pour cela un scanner portatif (« spectromètre ») qui émet la lumière PIR. Le résultat arrive en quelques secondes, que le produit soit conforme ou pas. Cette opération s'intégrant dans les activités quotidiennes, elle permet de contrôler efficacement de plus grandes quantités de produits que dans un environnement de laboratoire.

« L'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle permettent de voir immédiatement en le scannant si le produit alimentaire présente une anomalie, » explique Simon Steverlinck, International Business Development chez Xpectrum. « Une fois mesuré, un échantillon peut retourner dans le flux de production ou, le cas échéant, dans la chaîne d'emballage, ce qui permet ainsi d'éviter tout gaspillage alimentaire. De plus, l'ensemble est très évolutif : il permet au distributeur d'effectuer autant de mesures que nécessaire, sans frais supplémentaires. Plus vous scannez, mieux vous connaissez vos produits, au même coût. » En outre, les entreprises peuvent utiliser l'outil pour créer des modèles spécifiques pour leurs produits.

Après 12 mois de test, Colruyt Group confirme l'avantage compétitif de la spectroscopie PIR. « Au cours du test, nous avons vérifié 100 fois plus d'échantillons que nous ne pouvons normalement le faire en un an, » explique Stefan Goethaert. « Et 70 % des échantillons non conformes repérés par la nouvelle technologie ont été confirmés par les laboratoires. » Avec ce système, Colruyt Group a pu encore améliorer l'efficacité de son système de monitoring. Plutôt qu'un prélèvement aléatoire d'échantillons en vue d'une analyse dans un laboratoire externe, il est désormais possible de sélectionner les échantillons qui nécessitent une investigation plus approfondie. « La différence de coût est estimée à 30 000 € par produit. Il est clair que des contrôles plus efficaces comme ceux-ci nous permettent de tenir la promesse de la marque Colruyt Meilleurs Prix, car c'est en réduisant nos coûts que nous obtenons les meilleurs prix. »

La solution proposée par Xpectrum est beaucoup moins chère que l'envoi d'échantillons à un laboratoire. Elle garantit en outre un résultat immédiat. « Le SPIR concerne surtout un système d'alerte précoce, » assure Stefan Goethaert. « Nous ne pourrons jamais remplacer les laboratoires à 100 %, mais nous leur enverrons des échantillons plus ciblés. Nous devons toujours prendre une marge d'erreur en compte - avec cette technologie comme avec les laboratoires. Mais l'avenir semble déjà très prometteur. »

Xpectrum a été soutenu par Smart Hub Brabant Flamand (https://www.smarthubvlaamsbrabant.be/projecten/puresure)

