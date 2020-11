Etn Fr Colruyt : DreamLand permet à 24 000 enfants de discuter en ligne avec saint Nicolas

27 novembre 2020

Les parents comme les enfants ne cachent pas leur enthousiasme : l'initiative a fait l'unanimité. Saint Nicolas est lui aussi tenu de respecter les mesures sanitaires liées au coronavirus. DreamLand a donc mis sur pied une alternative sûre aux rencontres annuelles en magasin : un appel vidéo personnalisé avec le grand saint. Les parents ont été très nombreux à inscrire leurs enfants : les 13 500 appels initialement prévus ont été étendus à 14 250 rendez-vous, tous réservés. Et comme les frères et sœurs participent souvent au même appel vidéo, plus de 24 000 chérubins pourront discuter avec saint Nicolas d'ici au 6 décembre. Les listes de souhaits, les loisirs et les héros des enfants sont bien sûr abordés durant ces appels, mais le grand saint répond également à leurs questions, au sujet de son âge mystérieux par exemple…

DreamLand n'a pas attendu les fermetures actuelles pour remplacer les traditionnelles visites en magasin de saint Nicolas par une alternative sûre : un appel vidéo avec le grand saint en personne ! 13 500 rendez-vous étaient initialement prévus, mais ont été très vite réservés. DreamLand a dès lors étendu leur nombre à 14 250 et affiche entre-temps complet. Comme les frères et sœurs partagent généralement le même appel vidéo, plus de 24 000 enfants vont avoir la possibilité de discuter avec saint Nicolas. 7 378 appels vidéo ont déjà eu lieu entre le 11 et le 26 novembre, les autres se dérouleront jusqu'au 5 décembre inclus.

Les parents ont pu au préalable choisir quelques sujets de discussion et communiquer des informations-clés. La plupart des enfants sont d'ailleurs très étonnés que le grand saint en sache autant sur eux. Des jouets sur leurs listes de souhaits à leurs loisirs, en passant par leurs héros favoris… Saint Nicolas est au courant de tout ! De leur côté, les enfants ne manquent de lui poser des questions en retour, comme celle qui tente de percer le secret de son âge, bien entendu !

Un feed-back peut être envoyé à DreamLand à l'issue de l'appel vidéo. Et force est de constater que les enfants comme leurs parents se montrent très enthousiastes à propos de leur entretien avec saint Nicolas :

« Les enfants avaient des étoiles plein les yeux quand Saint-Nicolas est apparu à l'écran et qu'il les a appelés par leur prénom. Magique ! »

« Malgré son grand âge, quelle maîtrise des nouvelles technologies ! »

« Notre fils de 3 ans n'a pas arrêté d'essayer de rappeler saint Nicolas... Il ne voulait plus lâcher le téléphone ! »

« Super souvenir, ça réchauffe le cœur de nos petits loups ainsi que les parents ! »

« Wah... Saint Nicolas, il sait vraiment tout ! »

Dieter Struye, directeur général de Colruyt Group non-food, confirme que l'initiative a rencontré un franc succès : « Le projet était avant tout un défi sur le plan technologique et a donc demandé une préparation énorme. Quand on voit le nombre de parents impliqués et les réactions positives de toute la famille, on ne peut qu'être satisfaits du résultat. Même en ces temps de coronavirus, nous avons réussi à offrir à de très nombreux enfants un moment magique avec saint Nicolas. »