Etn Fr Colruyt : OKay ouvre un nouveau supermarché de proximité à Dessel

17 novembre 2020

OKay ouvrira le vendredi 20 novembre son 138e magasin à Dessel. Dans ce supermarché de proximité, les clients trouvent tout le nécessaire pour faire leurs courses quotidiennes de manière rapide, facile et bon marché. Le magasin d'une superficie de 650 m2 emploie 10 personnes de la région et fonctionne sans combustibles fossiles. Le nouveau magasin se situe le long de la Molsebaan et dispose d'un grand parking pour les voitures et les vélos.

Le OKay de Dessel appartient à la nouvelle génération de magasins, dont l'aménagement respire la fraîcheur et la modernité. « Dans le freshmart, les allées larges et les grandes parois vitrées rendent l'expérience en magasin particulièrement agréable », explique le store manager Davy Tessens. « Notre vaste assortiment de fruits et légumes frais y est parfaitement mis en avant. » L'offre de produits frais fait partie des atouts de l'enseigne : fruits et légumes, produits laitiers, viande, charcuterie, poisson, tapas et plats préparés.

Chaque jour, du pain frais garnit le coin boulangerie et les collaborateurs cuisent sur place des viennoiseries et du pain frais de qualité. Par ailleurs, les congélateurs équipés d'un couvercle en verre permettent aux clients de trouver facilement leurs produits.

OKay propose aussi un assortiment varié de produits de marques nationales, de marque propre Boni Selection et de marque premier prix Everyday.

Le nouveau supermarché de proximité se situe le long de la Molsebaan, un axe fréquenté entre Mol et Turnhout. Il dispose d'un grand parking de 52 places pour les voitures et d'une borne de recharge pour les véhicules électriques. Le parking pour vélos dispose de 24 places et il est possible d'y garer des vélos cargo. Rien de tel pour faire ses courses à vélo.

À l'image des autres enseignes de Colruyt Group, OKay accorde une grande importance à la construction écologique, avec une empreinte environnementale la plus faible possible. Les magasins de nouvelle génération, comme à Dessel, utilisent un maximum de matériaux et techniques durables. « Le magasin OKay de Dessel ne consomme pas d'énergies fossiles », indique Davy Tessens. « L'installation de réfrigération fonctionne au propane, un gaz réfrigérant naturel bien plus écologique que ses équivalents chimiques. Les émissions de CO2 liées au processus de réfrigération en sont ainsi réduites de 90 %. De plus, le bâtiment est chauffé grâce à la chaleur résiduelle de l'installation de réfrigération. Nous produisons également notre électricité grâce à des panneaux solaires. Par ailleurs, l'eau de pluie est recueillie dans des bassins d'eau peu profonds. Nous laissons ensuite l'eau s'infiltrer doucement dans le sol pour ne pas surcharger le réseau d'égouts.

La façade du magasin a été peinte avec de la peinture durable. Grâce à l'action de la lumière du soleil, la peinture transforme des substances nocives, comme les dioxydes d'azote, l'ozone et les polluants organiques, en nitrates et en oxygène. Les nitrates sont dissous par la pluie et éliminés.