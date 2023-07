ETON PHARMACEUTICALS, INC. : HC Wainwright reste à l'achat

Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton) est une société pharmaceutique spécialisée, qui se concentre sur le développement, l'acquisition et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Eton se concentre principalement sur les produits hospitaliers injectables et les produits pédiatriques pour les maladies rares. Le produit Biorphen de la société est un agoniste des récepteurs alpha-1 adrénergiques indiqué pour le traitement de l'hypotension cliniquement importante résultant principalement de la vasodilatation dans le cadre d'une anesthésie. Son produit Alkindi Sprinkle est un traitement de substitution de l'insuffisance surrénale (IS) pédiatrique, y compris l'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) chez les patients âgés de la naissance à moins de 17 ans. Son portefeuille de produits comprend le liquide oral de zonisamide, la solution orale de topiramate, l'injection de cystéine, l'injection d'alcool déshydraté, l'injection d'éphédrine et la suspension orale de lamotrigine. Les produits candidats de la société sont principalement axés sur deux domaines essentiels : les produits destinés aux hôpitaux et les produits liquides oraux pédiatriques.

Secteur Produits pharmaceutiques